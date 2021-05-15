В Пакистане фургон с людьми упал в канал, погибли 11 человек

Все погибшие были из одной семьи, среди жертв также семеро детей. Предварительная причина аварии - превышение скорости.

На востоке Пакистана автомобиль упал в канал, в результате чего погибли 11 человек, в том числе семеро детей. Об этом в субботу, 15 мая, сообщает Хinhua.

Отмечается, что пассажирский фургон, в котором перевезли 11 человек, упал в канал Мианвали в районе Ханка Догран в городе Шейхупура. На место выехали полицейские и спасательные группы, которые вынесли тела с затонувшего автомобиля.

Среди погибших - семь детей, три женщины и один мужчина, принадлежащих к одной семье. По словам очевидцев, причиной ДТП стало превышение скорости.