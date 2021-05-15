ХАМАС назвало требования для перемирия с Израилем

С 10 мая ХАМАС начал ракетные обстрелы территорий Израиля. В ответ ЦАХАЛ начал бомбардировки сектора Газа.

Палестинское движение ХАМАС прекратит вооруженное противостояние, если израильские власти откажутся от идеи выселения арабов из их домов в Иерусалиме и освободят задержанных в ходе протестов. Об этом заявил руководитель политбюро организации Халед Машаль в интервью телеканалу TRT Arabi.

"Оккупационные силы должны прекратить преступления, в ходе которых они выселяют людей из квартала Шейх Джарах, освободить задержанных в ходе недавней эскалации в Иерусалиме, а также прекратить агрессию в отношении Газы", - заявил Машаль.

Также, ХАМАС требует: вывод израильских силовиков из мечети Аль-Акса; свободный доступ молящихся в нее.

По словам Машаля, посредниками в заключении перемирия готовы будут выступить Турция, Катар и Египет.