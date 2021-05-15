Данилов объяснил, когда закончится война на Донбассе

Война на Донбассе закончится, как только президент РФ Владимир Путин аберет свои войска с этой территории. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Такое заявление он сделал, комментируя выступление Путина об Украине в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам Данилова, войне на Донбассе настанет конец сразу после того, когда Россия уйдет с этой территории.

"Она очень быстро закончится, как только Путин заберет свои войска, заберет свои танки, заберет свои транспортеры оттуда, пойдет на свою территорию в Ростовскую область, пойдет в Курскую область, там будут его воины и война сразу закончится", - говорит Данилов.

Он также подчеркнул, что Россия должна отдать Украине контроль над ее границами, поскольку Украина выполняет все договоренности.

"И не нужно говорить, что все происходит по нашей вине. Мы все, о чем договаривались, выполнили. Но с ними (Россией, - ред.) сложно договариваться, поскольку они сначала говорят одно, а потом другое", - отметил Данилов.