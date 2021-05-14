Повернення в політику: Трамп готує серію мітингів у США – The New York Post

Перший мітинг Трампа може відбутися вже в червні / фото REUTERS

Колишній президент США Дональд Трамп готується до організації мітингів у США, щоб повернутися у велику політику.

Про це повідомляє The New York Post з посиланням на обізнане джерело з оточення екс-президента, інформує УНІАН.

За їхніми даними, перший мітинг запланований вже на Червень. Графіки решти мітингів ще узгоджуються, тому дати і місця проведення поки не оголошені.

Крім того, Трамп нібито готує великий мітинг на День незалежності США 4 липня.

Нагадаємо, що екс-президент не виступав на мітингах з 6 січня, проте він не виключав можливості балотуватися на пост президента США у 2024 році.

Палата представників Конгресу США 13 січня 2021 року оголосила імпічмент президенту США Дональду Трампу. Його звинувачують у підбурюванні до заворушень і штурму будівлі Капітолію, які відбулися 6 січня під час обговорення результатів виборів.

УНІАН