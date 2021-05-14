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Поєднання різних вакцин проти COVID-19 збільшує побічні ефекти – дослідження

  7   0 14.05.2021, 10:05 | Новости, Общество
Поєднання різних вакцин проти COVID-19 збільшує побічні ефекти – дослідження

Змішування різних вакцин проти коронавірусу може викликати збільшення легких побічних ефектів після щеплення.

Як повідомляє РБК-Україна, про нове дослідження вчених розповіли в матеріалі британського BBC

В Оксфордському університеті було проведено дослідження про вплив вакцин проти COVID - 19 на людину, якщо робити щеплення різними препаратами. Для дослідження було запрошено 830 добровольців у віці старше 50 років і використовували дві вакцини - AstraZeneca і Pfizer Covid. У квітні було набрано ще близько 1000 добровольців і додані вакцини Moderna і Novavax.

Як повідомляють вчені за результатами дослідження, дорослі з більшою ймовірністю будуть повідомляти про легкі та помірні побічні ефекти після змішування двох вакцин проти коронавірусу. При комбінуванні повідомлялося про головні болі, озноб і м'язових болях.

Скріншот

Всі побічні реакції були недовгими й ніяких інших проблем зі здоров'ям у пацієнтів не було. Кожен десятий доброволець, якому робили два уколи з інтервалом в чотири тижні, повідомив про підвищення температури. Але якщо вони отримали один укол AstraZeneca та один укол Pfizer в будь-якому порядку, то частка зростала приблизно на 34%. 

"Це дійсно інтригуюче відкриття, якого ми не очікували", - зізнався професор Метью Снейп.

Скріншот 

Скріншот

Дослідження було розпочато в лютому 2021 року. Мета дослідження - з'ясувати, чи може другий укол вакцини іншого виробника дати більш тривалий імунітет, кращий захист від нових штамів або чи можна просто поміняти вакцину в клініках, якщо поставки будуть перервані.

Попередні дані вже були опубліковані в наукових журналах, а повні результати дослідження оприлюднять у червні.

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