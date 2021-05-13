Обострение конфликта Израиля и Палестины застало администрацию Байдена врасплох – The Guardian

Джо Байден вступил в должность президента США, рассчитывая на то, что сможет поставить израильско-палестинский вопрос на второй план, чтобы сосредоточиться на других проблемах, но все сложилось иначе. Конфликт Израиля и Палестины резко обострился, из Сектора Газа в сторону Израиля было выпущено около 850 ракет. Рост насилия застал новую администрацию США врасплох, недостаточно «укомплектованной» и без четко определенного подхода к этому вопросу, пишет британская газета The Guardian.

Сейчас у Байдена нет даже кандидата на должность посла США в Израиле. Столкнувшись с призывами к «единому заявлению» со стороны Совета Безопасности ООН во вторник, США отказались и решили выиграть время. Но попытка отойти от традиционной американской посреднической роли вряд ли сработает.

Сейчас такой подход был описан как «стремление не вмешиваться в дела других государств», но старший сотрудник Института Ближнего Востока Халед Елгинди считает, что это предполагает нейтралитет, которого не хватает в действительности.

«Они активно задействованы. Они просто не участвуют в той части, которая связана со смягчением конфликтов», - сказал Ельгинди, указывая на ежегодную поддержку со стороны США для израильских военных в размере 3,8 миллиарда долларов.

«Поэтому они не сохраняют нейтралитет. Чтобы стабилизировать ситуацию может понадобиться определенное давление на Израиль, но это является анафемой для новой администрации», - считает Елгинди.

Администрация бывшего американского президента Дональда Трампа фактически разгромила посредническую роль США, приняв политику поддержки израильского лидера Беньямина Нетаньяху и враждебности к палестинцам.

«Главное достижение» Трампа во внешней политике, Авраамские мирные соглашения, которые двигались к нормализации отношений между Израилем и некоторыми странами Персидского залива, также имели целью изменить статус палестинцев как неразрешимую проблему. В Белом доме Трампа фактически увидели поражение палестинцев. Однако сам Трамп избежал последствий собственной политики, но они стали преследовать его преемника.

«Оказывается, Селфи в Тель-Авиве на самом деле не привели к миру в конфликте Израиля и Палестины», - написал в Twitter советник по внешней политике сенатора Берни Сандерса Мэтт Дасс.

Байден изменил некоторые радикальные шаги Трампа, восстановив американское финансирование палестинцев и дипломатические контакты с палестинскими чиновниками, но другие последствия политики Трампа все еще остаются, например, переезд посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

«Новая эскалация насилия демонстрирует невозможность попыток игнорировать этот конфликт: действия Израиля, его новых арабских партнеров и «нейтралитет» администрации Байдена-Харрис», - говорит бывшая представительница государственного департамента Тамара Кофман Виттес.

«Все они могут предпочесть сосредоточиться на сотрудничестве в достижении того, что, по их мнению, является высшими приоритетами. Но текущий кризис грозит отменой этого непрочного консенсуса, обострение конфликта заставит новую администрацию отвлечься от других целей внешней политики», - добавила Тамара Кофман Виттес.

Сдержанный подход был продиктован не просто прошлыми неудачами, сложностью проблемы и желанием сохранить дипломатические ресурсы для других вопросов. Байден также должен поддерживать политическое равновесие дома, где Трамп слишком высоко поставил планку поддержки Израиля.

Однако «нейтралитет» президента сейчас является центром роста недовольства.

«Сейчас очень важно, чтобы администрация Байдена активно участвовала в обеспечении немедленного прекращения огня и призвала все стороны к деэскалации. Ценой рискует стать жизнь людей, наше правительство может и должно делать больше», - говорится в заявлении либеральной еврейско-американской группы J Street.

Теперь, когда оставаться в стороне уже нельзя, именно «борьба» в рамках Демократической партии решит, каким путем пойдет администрация Байдена.

«Было совершенно ясно, что они не хотели предоставлять ключевую роль этой проблеме, но теперь придется расставить приоритеты в неудобное время. То, что начинается в Иерусалиме, выходит далеко за его пределы», - сказал один из представителей Конгресса.

«Если вы хотите вернуть права человека в повестку дня внешней политики США, нельзя искать легкого пути», - добавил он.

ZN