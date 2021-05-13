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Тариф на електроенергію може зрости вдвічі: скільки платитимуть українці

  10   0 13.05.2021, 00:17 | Новости, Мир
Тариф на електроенергію може зрости вдвічі: скільки платитимуть українці

В даний час в Україні вартість кВт*год електроенергії повинна бути в середньому на рівні 3 грн.

В Україні вже з 1 липня введуть в дію нові тарифи на електроенергію. Після чого вартість електроенергії в середньому може збільшитися вдвічі.

Про це йдеться в матеріал OBOZREVATEL, інформує UAINFO.org.

Тариф на електроенергію складається з: вартості самого струму, тарифу на передачу мережами "Укренерго", тарифу на розподіл низьковольтними мережами, тарифу на поставку і податки. Діюча ціна в 1,68 грн не покриває реальні витрати. тільки за транспортування потрібно віддавати 1,51 грн.

За даними заступника міністра енергетики Юрія Бойка, зараз ціна повинна становити:

2,6-2,96 грн за кВт*год у Києві та Дніпропетровській області;

3,7 - 4 грн за кВт*год в Івано-Франківській та Луганській областях.

Тобто в кожному регіоні є своя собівартість. Але витрати ділять (і ділитимуть) на всіх, щоб не створювати різні умови для українців, залежно від їхнього місця проживання.

Як розповіли співрозмовники видання в Кабміні, в даний час вартість кВт*год електроенергії повинна бути в середньому на рівні 3 грн.

До зростання цін також підштовхують наступні рішення:

  • тариф на передачу для "Укренерго" збільшили до 35 коп. за кВт*год (на 21%);

  • середньозважений тариф на розподіл збільшився на 31% (до 1,06 грн);

  • середньозважений тариф на поставку становить близько 10 коп. за кВт*год.

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