Тариф на електроенергію може зрости вдвічі: скільки платитимуть українці

В даний час в Україні вартість кВт*год електроенергії повинна бути в середньому на рівні 3 грн.

В Україні вже з 1 липня введуть в дію нові тарифи на електроенергію. Після чого вартість електроенергії в середньому може збільшитися вдвічі.

Про це йдеться в матеріал OBOZREVATEL, інформує UAINFO.org.

Тариф на електроенергію складається з: вартості самого струму, тарифу на передачу мережами "Укренерго", тарифу на розподіл низьковольтними мережами, тарифу на поставку і податки. Діюча ціна в 1,68 грн не покриває реальні витрати. тільки за транспортування потрібно віддавати 1,51 грн.

За даними заступника міністра енергетики Юрія Бойка, зараз ціна повинна становити:

2,6-2,96 грн за кВт*год у Києві та Дніпропетровській області;

3,7 - 4 грн за кВт*год в Івано-Франківській та Луганській областях.

Тобто в кожному регіоні є своя собівартість. Але витрати ділять (і ділитимуть) на всіх, щоб не створювати різні умови для українців, залежно від їхнього місця проживання.

Як розповіли співрозмовники видання в Кабміні, в даний час вартість кВт*год електроенергії повинна бути в середньому на рівні 3 грн.

До зростання цін також підштовхують наступні рішення: