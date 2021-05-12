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В Зимбабве мужчина стал отцом 151 ребенка от 16 жен

  7   0 12.05.2021, 19:04 | Новости, Мир
В Зимбабве мужчина стал отцом 151 ребенка от 16 жен

В Зимбабве местный 66-летний житель Мишек Ньяндоро имеет 16 жен, которые родили ему 151 ребенка. Как он рассказал в интервью газете Metro, на этом останавливаться не собирается, ведь только "Бог вправе решать, сколько детей и жен ему суждено иметь".

Последняя свадьба Ньяндоро состоялась в 2015 году. На июнь текущего года запланировано еще одно свадебное торжество. 

Отмечается, что полсотни детей Мишека - школьники, шесть служат в Национальной армии страны, двое - представители правоохранительных органов, 11 - специалисты в разных сферах, 13 дочерей и 23 сына уже создали собственные семьи. 

Кроме этого, один из сыновей многоженца также имеет четыре жены.

Многоженство Ньяндоро считает собственным проектом, который уже приносит свою прибыль. Дети радуют отца и духовно, и финансово.

"Каждая из жен изо всех сил старается готовить самую вкусную пищу, потому что, согласно правилу, я ем только то, что мне нравится, а невкусные блюда я выбрасываю", - отметил мужчина.

Сейчас Мишек в ожидании стабилизации экономической ситуации в стране, после чего собирается увеличить штат своих жен еще на две-три единицы.  

Семья в основном ведет сельское хозяйство на 93 гектарах земли вблизи гор Мвурви. Участок многоженцу выделило правительство недавно.

Корреспондент

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