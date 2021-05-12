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Ученых встревожил ядерный процесс в разрушенном реакторе ЧАЭС. Что происходит?

  90   0 12.05.2021, 18:01 | Новости, Общество
Ученых встревожил ядерный процесс в разрушенном реакторе ЧАЭС. Что происходит?

В разрушенном реакторе на Чернобыльской атомной электростанции зафиксировали тление ядерных реакций.

Об этом говорится в статье научного журнала Science, информирует UAINFO.org

Ученый из Университета Шеффилда Нит Хаят сравнил процессы в разрушенном реакторе ЧАЭС с тлением угля в барбекю и заявил, что в разрушенном реакторе продолжаются процессы тления. Эти процессы начались в урановых топливных массах, которые похоронены глубоко внутри реактора.

По словам ученого, сам процесс пока медленный и у специалистов достаточно времени, чтобы разобраться, насколько это опасно.

О проблеме известно и украинским специалистам - ученые из Института проблем безопасности атомных электростанций изучают и наблюдают за очагами тления при помощи специальных датчиков, которые отслеживают растущее количество нейронов и сигнал разделения.

"Есть много неопределенностей. Но мы не можем исключить возможность аварии. Количество нейронов растет очень медленно", - рассказал Максим Савельев из Института безопасности атомных электростанций и отметил, что у специалистов есть в запасе несколько лет, чтобы придумать, что делать с этой угрозой.

Стоит добавить, что подобная ситуация в свое время возникла и на атомной станции "Фукусима" в Японии после ядерной катастрофы.

Апостроф

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