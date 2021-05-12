В Украине 90% печенья потенциально опасно, – эксперт

Подавляющее большинство печенья, которое продается в торговых сетях, не соответствует стандартам качества и может быть опасным для здоровья. Выбирая этот продукт, следует обращать внимание на содержание в нем переработанного масла, маргарина, сахара и тому подобного.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала эксперт по качеству пищевых продуктов Елена Сидоренко, информирует UAINFO.org.

"90% печенья, которое реализуется, является потенциально опасным, потому что там есть мука высшего сорта, огромное количество сахара и растительные масла или маргарин, или кондитерский жир или заменитель жира", - сообщила она.

"Даже те изделия, которые ранее считались безопасными, диетическими, например, бублики, сушки, сегодня могут содержать и кондитерские жиры. Это опасно, это аллергенно, это вызывает сердечно-сосудистые и онкологические заболевания", - добавила эксперт.

По ее словам, "в принципе, выбрать качественное печенье - это история довольно сложная для потребителя. Есть отдельные добросовестные производители, но многие не указывают процент рафинированного, переработанного жира. Не имеет значения, это пальмовое, подсолнечное или любое другое масло. Имеет значение, что они переработаны".

Сидоренко сообщила, что фактически все печенье промышленного производства содержит гидрогенизированные жиры. Согласно нормам, его содержание не должно превышать 8%. "Сейчас очень трудно выбрать печенье, которое не будет содержать или пальмового масла, или подсолнечного рафинированного дезодорированного масла или других видов растительных масел или каких-то других видов кулинарных жиров", - отметила она.

Эксперт также отметила, что маркировка продукта не всегда корректна, а кроме опасных жиров он может содержать и другие опасные составляющие, в частности, "консервирующие вещества, ароматизаторы, красители, которые тоже могут наносить огромный ущерб потребителю".

Как пояснила Сидоренко, наиболее качественное печенье - это печенье, в котором содержится сливочное масло, однако оно в 2-3 раза дороже обычного.

тЭксперт назвала "маркеры", которые могут указывать на то, что качество печенья сомнительно. "Если на маркировке написано: "растительные жиры в твердом состоянии", "масло отбеленное", "масло рафинированное", "маргарин", "кондитерский жир", "заменитель сливочного масла" - это тот маячок, который говорит о том, что это печенье следует отложить. Если на упаковке просто написано "растительное масло" и не указано, в каком состоянии, это печенье тем более надо отложить, потому что таким образом вообще от потребителя скрывается информация".

В то же время есть определенные "маркеры" и качественного продукта. "Если в составе есть сливочное масло, различные виды муки, если в составе сахар не на первом месте или вообще отсутствует, зато добавлен растительный компонент, который имеет сладкое содержание, на это можно обращать внимание", - отметила она.