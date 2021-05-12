В Турции разгадали тайну смертоносной пещеры

Пещера, которую древние римляне считали воротами в подземный мир, была настолько смертоносной, что убивала всех животных, которые входили в нее, не причиняя вреда людям.

Ученые считают, что причиной этого было концентрированное облако углекислого газа, которое задушило тех, кто его вдохнул, пишет НВ.

Пещера была расположена в городе под названием Иераполис в древней Фригии, ныне Турция, и использовалась для принесения в жертву быков. Когда священнослужители выводили быков на арену, люди могли сидеть на приподнятых сиденьях на арене и наблюдать, как дым, исходящий от ворот, приводил к смерти животных .

«Это пространство наполнено паром, настолько туманным и плотным, что практически невозможно увидеть землю. Любое животное, которое проходит внутрь, встречает мгновенную смерть. Я бросил воробьев, и они тут же испустили последний вздох и упали», - писал греческий историк Страбон.

По словам вулканолога Харди Пфанца из Университета Дуйсбург-Эссен в Германии, в 2018 году он руководил исследованием выходящего из пещеры газа. Трещина, проходящая глубоко под землей, выделяет большое количество вулканического углекислого газа.

Команда провела измерения уровня углекислого газа на арене, соединенной с пещерой, и обнаружила, что газ - немного тяжелее воздуха - образовал «озеро», которое поднялось на 40 сантиметров над полом арены.

Они обнаружили, что этот газ рассеивается Солнцем в течение дня, но наиболее смертоносным он является на рассвете после ночного накопления. Концентрация достигает более 50 процентов на самом дне, но выше 40 сантиметров концентрация быстро падает.

Исследователи полагают, что жрецы были хорошо осведомлены о свойствах грота и его арены и, вероятно, совершали крупные жертвоприношения на рассвете или в сумерках в безветренные дни для максимального эффекта.