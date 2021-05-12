Кочетков: Полагаете, после объявления санкций Медведчук и Козак сидели, сложив ручки? Или по наущению жены-паломницы в церковь ходили грехи отмаливать?

"Ну вот, мы дошли уже до того, что радуемся и считаем свершением самые естественные и очевидные вещи. То есть, не прошло и трех месяцев, как были объявлены санкции против телеканалов Виктора Медведчука, и вот таки начались необходимые следственные действия в подтверждение санкций. Заметьте, разрешение Генпрокурора Ирины Венедиктовой на обыски и прочее появилось не одновременно с введением этих самых санкций, а только сейчас! А до этого что, наша власть ждала, когда барин приедут и разрешение дать соизволят?", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Александр Кочетков, информирует UAINFO.org.

"Вы полагаете, после объявления санкций Виктор Медведчук и Тарас Козак сидели, сложив ручки? Или по наущению жены-паломницы в церковь ходили грехи отмаливать? Нет, они заметали следы и принимали меры безопасности.

Полагаю, Тарас Козак и Оксана Марченко, на которых записаны активы Медведчука, давно за границей. А Медведчук, который по бумагам чист, аки агнец, наверняка здесь и намерен устроить издевательское шоу по поводу своих вызовов на допрос, как это уже два года устраивает Петр Порошенко. Напрягите память - его ведь тоже вызывали то в НАБУ, то в ДБР, тоже что-то обыскивали, картины арестовывали...

То есть, Порошенко, типа, глобальные проблемы разруливает. Вместо того, чтобы отвечать по закону за содеянное.

А если что пойдет не так, то при обстоятельности Медведчука он уже наверняка забронировал и оплатил окно на границе. Размером со свою суперяхту или свой бизнесджет. Сомневаетесь, что такое окно ему продадут? Я - нет.

Бюджет не наполняется. Катастрофически растет задолженность Пенсионного фонда. Нацслужбу здоровья довели до технического дефолта. Коммунальные тарифы обещают повысить еще вдвое. Зато деятелям, на которых клейма ставить негде, объявили подозрение. Ура, товарищи!

Хотя радоваться, конечно, есть чему. Например, у «Слуги народа» появился шанс вернуть обратно часть того электората, который откусила ОПЗЖ, особенно на востоке и юге страны.

Вот счастье-то какое нам всем привалило! Прямо счастьище. Все чепчики - в воздух!", - завершает Кочетков.