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Виктор Небоженко: Горячий май 2021-го

  14   0 12.05.2021, 17:00 | Новости, Политика
Виктор Небоженко: Горячий май 2021-го

"Несколько событий потрясли мир в начале мая. Первое событие - геополитическое одиночество президента России Путина на праздновании 9 мая Дня Победы. Вокруг него не было никого кроме ветеранов ВОВ. Поэтому он выглядел гораздо моложе всех остальных. Но надо отдать должное Путину - он не стеснялся своего одиночества и прямо заявил в своем выступлении на Параде, что Россия сама, в одиночку выиграла ВОВ. Это была сенсация. Тем самым, Путин неожиданно подыграл тем западным политикам, которые заинтересованы в исторической изоляции России. Кто подсказал ему такой неуклюжий ход, трудно сказать", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Виктор Небоженко, информирует UAINFO.org

"Второе событие, которое потрясло Россию - это чудовищный расстрел молодым исламистом учеников школы в Казани. Татарское экстремистское, исламизированное Поволжье уже давно беременно вспышкой сопротивления - дело только во времени и технике, а повод не нужен.

Третье событие - неожиданно мощный, массовый ракетный обстрел с сектора Газа всей территории Израиля. Такого еще не было. Тем самым, разрушился миф о возможном многолетнем, мирном сосуществовании «сектора Газы» и Израиля. А это значит, что у сторонников политики мирного сосуществования Украины и «сектора Донбасса», как особого района, тоже остается мало аргументов.

Наконец, Украина. Здесь президент Зеленский, который все два года соревновался с Медведчуком в борьбе за мир на Донбассе, вдруг принимает решение о жестком преследовании лидера ОПЗЖ. Брутальный обыск дома Медведчука и неудачные попытка вручить ему решение Генпрокуратуры Украины подозрения в госизмене говорят о том, что Зеленский готов на конфликт с Медведчуком.

Пока неясно, чего добивается Зеленский в конечном счете, - бегства Медведчука в Россию, выдавливания его с украинской политики или вспышки яростного сопротивления «пятой колонны Кремля», соответственно, резкого обострения политической обстановки в Украине. И почему именно Медведчук, а не все ОПЗЖ стал объектом политических репрессий со стороны Офиса президента, в то время, как на горизонте появился анонимный «макет» партии «Наш дом - Украина»?", - завершает Небоженко.

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