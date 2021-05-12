Ганапольский: Угрюмость Путина – это комплекс из фобий, которых взрослый человек, тем более президент, иметь не должен

Чтобы понять то, о чём мы сейчас будем говорить, давайте вспомним, сколько лидеров в недавние года приезжали к Путину на День Победы.

В 2005-м году - 70 лидеров, среди которых Джордж Буш, Франсуа Оллан и Си Дзиньпин. В 2010-м, уже после мюнхенской речи, 24 лидера, среди которых Меркель. В 2015 - 23 лидера, но тут произошел перелом - крупных лидеров не было, но зато был Мугабе, пишет в своем блоге журналист Матвей Ганапольский, информирует UAINFO.org.

В 2020-м новое изменение - большинство лидеров из стран СНГ, крупных западных фигур нет вообще. И вот теперь рядом с Путиным стоит только Эмомали Рахмон из Таджикистана. Конечно, всё можно оправдать, к примеру, коронавирусом, но...

Давайте скажем прямо - Путин перестал быть международно авторитетным лидером. Авторитетный лидер, это тот, к которому не приехать невозможно. Но сейчас, если не приехать к Путину, то никаких последствий не будет, кроме его обиды. Просто Путин во время речи на День победы солжёт и скажет, что СССР один, только один, воевал с фашизмом. Заявление на уровне: "Всё! Наша любовь поломатая!"

То, что Путин опустил авторитет России донЕльзя демонстрируют, к примеру, и действия Чехии. Чехия заявила, что потребует от России более 47 миллионов долларов за взрывы на её военной базе. Замечу, что это заявила тишайшая и нижайшая, до недавнего времени, страна, которую давно оккупировал русский бизнес, и которая подобные шаги не объявляла даже как компенсацию за её оккупацию в 1968 году. Более того, так и не понятно, есть ли у Чехии прямые доказательства причастности России ко взрывам, но теперь Россия как Иран или Северная Корея - если есть хотя бы малейший намёк, то он воспринимается как факт.

А на Совете ЕС на уровне глав МИД сейчас будут рассматривать "русский вопрос". И хотя новые санкции пока объявлять не будут, всё равно это симптоматично. Раньше международное сообщество рассматривало вопрос по Мугабе, а теперь по Путину, по его стране.

Но угрюмый Путин, который именно угрюмо - другого слова не подберу - просидел-простоял всю церемонию Дня Победы, выдав оставшимся ветеранам с барского плеча по 10 000 рублей, вряд ли думает о престиже страны, он думает о президентском бессмертии. Запад для этого не нужен. Телепропагандисты расскажут народу, что Путин самый лучший, Лавров привычно скажет, что "нас там нет", а Госдума примет новый ограничительный закон.

Кстати, Болгария, в которой, как известно, живут "братушки" и стоит памятник Алёше, который "болгарии русский солдат", тоже подозревает Россию в диверсии на своих военных складах.

Болгария подозревает Россию в диверсии - вы могли бы представить себе подобное двадцать лет назад. Даже десять!

Угрюмость Путина на Параде - это комплекс из фобий, которых, как кажется, взрослый человек, тем более президент, иметь не должен. Это фобия, что твоя страна там, где ступит ногой русский сапог; что все страны тебе что-то должны; что можно убить того, кто тебе мешает; что можно лгать, опровергая собственные слова. Но главная фобия, - что можно положить всю страну - её экономику, права человека, международный авторитет ради патологического желания быть пожизненным президентом.

Последняя фобия особенно опасна для России.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Матвей ГАНАПОЛЬСКИЙ