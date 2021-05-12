Продукти харчування можуть подорожчати через більші витрати на посівну, – експерт

Фахівці прогнозують високий врожай у 2021 році, але у зв'язку із подорожчанням паливно-мастильних матеріалів, мінеральних добрив і електроенергії впродовж посівної весняної кампанії варто очікувати здорожчання врожаю та кінцевих продуктів харчування зокрема.

Про це в ефірі українського телеканалу сказала заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", доктор економічних наук Ольга Ходаківська, передає UAINFO.org.

За словами експерта, якщо говорити про прогнози валових зборів врожаю за 2021 рік, то українські аграрії зберуть на рівні найбільш сприятливих років.

"Це зумовлено тим, що цього року склались більш-менш сприятливі умови: достатня кількість вологи та відсутність сильних морозів і приморозків, які мали місце у 2020 році. Тому все в комплексі дає підстави прогнозувати, що врожай 2021 року буде більш-менш гарним", - прогнозує вона.

Ольга Ходаківська водночас наголошує, що не варто нівелювати негативні чинники, як то здорожчання паливно-мастильних матеріалів впродовж посівної весняної кампанії, зростання цін на мінеральні добрива і на електроенергію, що в результаті "призведе до здорожчання врожаю, попри те, що Україна зможе отримати більш-менш високий врожай".

"Такі чинники можуть відбитись на цінах кінцевої продукції споживання і на кожному споживачеві зокрема. Мова іде про борошно, хліб і так далі. Тож є певні негативні тенденції, на які варто зараз зреагувати, щоб мінімізувати негативні наслідки", - зазначила вона.

Так, за словами Ольги Ходаківської, певний відбиток накаде період кампанії зі збору врожаю, зокрема, дощі можуть негативно позначитись на жнивах, що буде однозначно впливати на обсяг врожаю. Вона зауважила, що аграрії як і раніше можуть розраховувати на підтримку держави.

"Якщо говорти про роль держави, то тут праццюють програми бюджетної підтримки - зокрема, програми пільгового кредитування 5-7-9%. Так, аграрії можуть взяти кредит, щоб поповнити обігові кошти та придбати необхідну техніку", - завершила вона.

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