Василий Рыбников: Почему Путин на параде 9 мая выглядел старше ветеранов?

Сегодня российская общественность восхищается мощным коммунистическим приветом крупного советского деятеля Егора Лигачева, сумевшего дожить до 100 лет и умереть только несколько дней назад, да и то по досадной случайности, - и с надеждой поглядывает на Владимира Путина, который, по всем признакам, вообще проживет минимум до 150-ти. Но где гарантия, что Владимир Владимирович уже сейчас не разменял вторую сотню?

Об этом для УНИАН пишет Василий Рыбников, информирует UAINFO.org.

Гарантии нет. На кадрах Вяликого Парада Поразительной Победы над Недобитками, облетевших мир, происходят очень странные дела - президент РФ Владимир Путин нынче выглядит старше или, как минимум, не моложе ветеранов, бравших Берлин (понятно, что на трибуну к самому Путину вряд ли допустили бы ветерана-прощелыгу, который хотя бы раз не брал Берлин и ничего там не водружал). С одной стороны, это не мудрено, потому что на Главную Трибуну Мира должны попадать самые моложавые, красивые и накачанные ветераны, чтобы сила России была каждому видна. Вяликая Победа в РФ с каждым годом молодеет, и чем моложе дед, освобождавший Европу от коричневой чумы, тем больше у него на груди, животе и иногда даже с внутренней стороны навешано самых навороченных орденов, а медали за ним вообще носят специальные носильщики в наградных мешках. Таким образом, до нынешних лет дожили лишь реально заслуженные русские супермены, от одного вида которых загорались фашистские танки и завязывались узлом самолеты «Мессершмитт».

С другой стороны, было бы очень кощунственно повторять нелепые побасенки национал-предателей и иностранных агентов о том, что на парады в России уже давно попадают одни ряженые, потому что это пещерная русофобия и фактически переход на сторону Гитлера. Не зря Владимир Владимирович Путин, выступая на Вяликом Параде, заявил о том, что этот «чудовищный нацистский зверь» шел на войну с лозунгами русофобии. А ведь про такие секретные сенсационные лозунги Гитлера мог знать только непосредственный участник тех грозных событий, человек, который лично брал бесноватого фюрера в его бункере в 1945 году на прием дзюдо!

По миру давно ходят правдоподобные слухи о том, что на самом деле красный флаг на крыше Рейхстага водрузили не пресловутые попсовые Егоров и Кантария, а Владимир Спиридонович Путин и Владимир Владимирович Путин. Сегодня эта гипотеза получает свое подтверждение. Владимир Путин выглядит старше ветеранов Вяликого Парада просто потому, что он и есть главный русский ветеран. Да и, если вдуматься, разве могло быть иначе? Разве могло главное событие в истории России, единственный на сегодняшний день смысл ее существования, обойтись без руководящего и направляющего участия лично Владимира Путина?

Да, это была секретная операция; да, Гитлера пришлось отравить, чтобы он не проболтался о том, что это за красивый лысый витязь в момент задержания скрутил его в бараний рог, как пацана; да, Путин освобождал Европу от коричневой чумы под несколькими псевдонимами, в частности, Зоя Космодемьянская, завклубом Платов. Но уже сегодня правда начинает выплывать наружу. Уж конечно не просто так в Иркутской области дети-юнармейцы прошли «Бессмертным полком» с портретами одного лишь Путина и криками «Спасибо деду за Победу!», хотя какой он им дед, он их еще всех переживет, особенно если ребят пошлют на Донбасс спасать томики Достоевского.

Как же Путину удается жить так долго и счастливо? Ответ прост: здоровый образ жизни и вакцинация лучшей в мире вакциной «Спутник V». Не зря Владимир Владимирович мудро сравнивает русскую прививку с автоматом Калашникова. Собственно, он сейчас и сам как автомат Калашникова - если российского президента регулярно разбирать и собирать, смазывать силиконом и протирать дуло ветошью, он еще сто лет прослужит!

Сегодня в России действует специальный комитет, который «в преддверии пришествия Антихриста в личине Навального» постановил передать тело Путина после его смерти в РПЦ для канонизации и дальнейшего превращения в святые мощи. Идея, конечно, здоровая и во всех отношениях правильная, но сильно преждевременная. Сейчас Главный Ветеран России пребывает на пике формы, и Главная Война у него еще, похоже, впереди.