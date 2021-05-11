Капсула часу. В Альпах виявили печерний притулок часів Першої світової війни

Дослідники знайшли скарбницю артефактів часів Першої світової війни в притулку в північній Італії, вхід в який відкрився в результаті танення льодовика.

Під час війни в печері знаходилися 20 австрійських солдатів, дислокованих на горі Скорлуццо на альпійському фронті, недалеко від перевалу Стельвіо, сказав італійський історик Стефано Морозіні, інформує НВ.

Хоча люди знали, що притулок існує, дослідники змогли увійти в нього тільки тоді, коли навколишній льодовик розтанув, додав Морозіні, науковий координатор проекту спадщини в національному парку Стельвіо і викладач в Університеті Бергамо.

За його словами, всередині вони знайшли їжу, посуд і куртки, зроблені з шкур тварин, і багато іншого.

Артефакти ілюструють «дуже погане повсякденне життя» солдатів, яким доводилося мати справу з «екстремальними умовами навколишнього середовища», - сказав Морозіні. Зимові температури могли впасти до -40 градусів за Цельсієм, додав він.

«Солдатам доводилося боротися з екстремальними умовами навколишнього середовища, боротися зі снігом або сходами лавин, але також боротися з противником», - сказав Морозіні.

«Артефакти, як машина часу, представляють ... екстремальні умови життя під час Першої світової війни», - сказав він, додавши, що щоліта в міру танення льодовика в цьому районі з'являється все більше предметів.

«Це свого роду музей під відкритим небом», - сказав Морозіні, який сказав, що п'ять років тому були виявлені тіла двох солдатів, а також документи, що дозволяють їх впізнати і передати їх останки їх сім'ям.

За словами Морозіні, артефакти з печерного притулку зберігаються і стануть частиною колекції, яка повинна бути відкрита в кінці 2022 року в музеї, присвяченому Першій світовій війні, в місті Борміо на півночі Італії.

Згідно із заявою військового музею, розташованого в Адамелло на півночі Італії, притулок було зайнято в перші дні війни австрійськими військами, які зробили його повністю невидимим з італійської сторони або з повітря.

Було виявлено в цілому 300 предметів, в тому числі солом'яні матраци, монети, каски, боєприпаси і газети.

«Знахідки в печері на горі Скорлуццо дають нам після більше ста років зріз життя на висоті понад 3000 метрів над рівнем моря, де час зупинився 3 листопада 1918 року, коли останній австрійський солдат закрив двері і спустився вниз», - йдеться в прес-релізі музею.

НВ