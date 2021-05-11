Сезон "подарков" для Кремля: в деле о катастрофе МН-17 появились твердые факты, связывающие российскую власть с катастрофой

На официальной странице правительства Нидерландов опубликовано заявление о том, что в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подана так называемая правительственная жалоба против РФ в деле о сбитом авиалайнере Малазийских авиалиний, известном как "Рейс МН-17". Напомним, в случае авиакатастрофы сторонами расследования и дальнейших судебных разбирательств могут быть родственники погибших, которые признаются потерпевшими и далее – государства и организации, которые имеют отношение к этой катастрофе.

В первую очередь, это страна, на чьей территории упал самолет – Украина. Обычно расследование и дальнейшие суды происходят именно в этой стране, но в связи с тем, что крушение произошло на оккупированной территории, Украина передала эти полномочия Нидерландам как стране, граждан корой погибло больше всего. Сторонами признаются все страны, чьи граждане погибли в катастрофе, пишет блогер Аnti-colorados, информирует UAINFO.org.

Плюс к этому, стороной признается страна, где был зарегистрирован самолет и страна – производитель авиалайнера, в данном случае это США, поскольку Боинг был произведен там. К расследованию пыталась примазаться РФ, но так и не смогла пояснить оснований для этого и своего процессуального статуса. Как теперь понятно, она таки получит этот статус в качестве ответчика, а ее граждане будут привлечены в качестве обвиняемых.

Подача жалобы не является отдельным иском, но подана в поддержку исков, уже поданных родственниками погибших. Тем не менее, эта жалоба устанавливает ответчика – РФ как государство. И это – очень интересный и важный момент, поскольку до этого момента официально обвинения выдвинуты против граждан РФ, которые не могут представлять государство и соответственно, это не может повлечь за собой указание на государство РФ как на ответчика. В заявлении правительства указано, что в жалобе имеются все документы, которые подтверждают основания для привлечения РФ в качестве ответчика.

Это значит, что в деле появились твердые факты, связывающие российскую власть с катастрофой. Это – серьезный ход и фактически, Нидерланды указывают на то, что Москва провела акт международного терроризма, а раз так, то "правительственной жалобой" в ЕСПЧ дело не ограничится и у кого-то начинаются серьезные и главное – долгосрочные проблемы.

Так случилось, что в субботу Чехия тоже косвенно указала на то, что Москва совершила акт государственного терроризма уже на ее территории. Министр финансов Чехии Алена Шиллерова заявила о планах взыскать с Кремля не менее 1 млрд крон (39 млн евро) в качестве ущерба за теракт, а вернее – диверсию, совершенную российскими спецслужбами в октябре 2014 года на складах боеприпасов, жертвами которого стали двое граждан страны и причинен значительный материальный ущерб.

Она отметила, что это требование будет выдвинуто из расчета на добрую волю Москвы и без публичного выворачивания всего того, что уже собрало следствие, на всеобщее обозрение мировой общественности. В частности, она сказала следующее:

"Самый жизнеспособный путь, который кажется оптимальным, – это международная компенсация в соответствии с международным правом, потому что, если мы пойдем, например, путем компенсации ущерба через уголовное судопроизводство, это займет очень много времени".

Проще говоря, она предупредила Москву о том, что вот сейчас она может отделаться дешево и сердито, а если откажется, то все равно заплатит. Для этого понадобится время, но тогда придется платить больше и будут предъявлены обвинения диверсантам, которые работают под прикрытием дипломатических паспортов. А это уже будет однозначным и публичным сигналом всем, кто на своей территории имеет посольства и консульства с кучей атташе и советников, работающих на ГРУ, чтобы внимательно присмотреться к скрепным "дипломатам".

Москва отреагировала стандартно "это не мы", "а вы докажите", "ваши доказательства – не доказательства". Впрочем, тут ситуация у них тяжелая, поскольку они бы и заплатили эти, а возможно и большие деньги, если бы все можно было спустить на тормоза, но тихо и неофициально. Ведь если будет выплачена компенсация, то это является безусловным признанием вины в совершении акта государственного терроризма.

А это как-то не улыбается ни Путину, ни его окружению, поскольку в очереди стоит уже огромное количество таких обвинений, хотя бы за тот самолет, о котором сказано выше. И это еще Украина не выдвинул свои требования. А как только изменится ситуация в Сирии, а она безусловно изменится, Москва получит иски на сотни миллиардов долларов.

То есть, однажды признав себя террористом-международником, РФ тут же откроет ящик Пандоры, из которого посыплется все то, что что пока Москве удавалось удерживать без движения. Поэтому там делают вид "лихой и придурковатый", отвечая на это требование примерно так:

"Любые требования Чехии в адрес России о выплате компенсации за надуманную причастность спецслужб РФ к взрывам на складах в Врбетице, выдержанную в духе highly likely, абсурдны… Праге стоило бы переадресовать подобные требования своим "вашингтонским кураторам, которые стоят за организацией этой провокации".

Это такое говорит глава комитета по международным делам гос дупы. Бандиты иначе себя вести не могут и поэтому распальцовка и босяцкий базар – их почерк. И это еще на арену не выпустили Машу Захарова или Унылую Лошадь. Оно и понятно, для быстрых ответов нужны вот такие деятели, у которых нет прямого и неограниченного доступа к аргентинской муке. Тяжелая артиллерия должна прийти в себя, пройти интенсивный курс детоксикации и только после этого выходить к микрофону. Никому не нужны эксцессы, наподобие вытаскивания микрофона из Машиного рта.

Насколько можно понять, Чехия вряд ли рассчитывала на получение компенсации, но действует так, чтобы вызвать ответную реакцию Москвы. Причем, предсказуемую реакцию. На самом деле, сейчас идет игра как для внутреннего зрителя, так и для европейских партнеров. Ведь в заявлении министра сказано буквально следующее. "Мы не хотим уголовного преследования и нам не нужен какой-то громкий скандал.

Более того, мы не требуем триллионы, как это делаете вы. Мы требуем копеечную сумму, никак не большую той, которой соответствует ущерб". То есть, для всех показано – Чехия пошла по самому мирному и тихому пути сатисфакции за диверсию на своей территории, но РФ привычно посылает всех по известному адресу и потому с ней нельзя иметь дела, поскольку Москва не умеет себя вести цивилизованно. А раз так, то будут предпринимаются меры другого характера, от чего Кремлю уже не отмыться.

Будь эти "подарки" в режиме "соло", их можно было бы попытаться не то, что игнорировать, но замести под коврик до поры до времени, но выстрел дуплетом – другое дело. Причем, это прозвучало из двух европейских столиц по двум разным поводам, но безусловно связанных одним контекстом – государственным терроризмом РФ, который входит в стадию формализации уже в Европе.

Ну и прямо сейчас американская пресса пишет о том, что следователи имеют основания полагать, что хакерская атака на американскую трубопроводную сеть осуществлена российскими спецслужбами. А это все то же самое – акт государственного терроризма. Пока мы пишем эти строки, официальная позиция Вашингтона пока неизвестна, но что-то подсказывает, что скоро мы ее услышим. И вот на этом фоне все более интересно выглядят речи Макрона и Меркель о том, что надо учитывать интересы Путина.

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