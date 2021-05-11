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Неизвестные бросили в Ганг тела десятков людей, умерших от COVID-19

  6   0 11.05.2021, 14:06 | Новости, Мир
Неизвестные бросили в Ганг тела десятков людей, умерших от COVID-19

В священной для Индии реке Ганг обнаружили десятки тел людей, которые предположительно скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об пишет Корреспондент.

Известно, что останки нашли в реке на территории штата Бихар. Информация о числе тел разнится. По словам местных жителей, на которых ссылается издание, речь идет то ли о 30, то ли о 100-150 трупах.

"С большой вероятностью тела сбросили в воду родные умерших: традиционное в индуизме сожжение тела в соответствии с принятыми правилами подчас неподъемно для бедных слоев населения", - пишет издание.  

В газете поясняют, что в индуизме традиционным считается похоронный ритуал антьешти - кремация на костре.

"Огонь поднимает на небо душу умершего, затем она получает новое перерождение. Церемонию проводит в большинстве случаев брахман", - пишут журналисты.

Однако с наступлением пандемии и ростом числа жертв коронавируса в Индии, брахманы подняли стоимость кремации тел умерших от COVID-19.

"Тела сжигают в определенных местах, ритуал проходит по упрощенной программе и за повышенную плату. Бедняки нередко не могут позволить себе и дерево для погребального костра", - объясняет газета Times of India

Столкнувшись с "похоронными накрутками" бедные семьи, не имеющие средств на проведение ритуала, стали просто бросать тела умерших родственников в Ганг, надеясь, что "священные воды очистят тело и покойный все равно получит хорошее перерождение".

Правительство штата уже заявило, что кремация неопознанных тел будет производиться за счет местного бюджета.

В настоящее время силами местной администрации реку очищают от человеческих тел.

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