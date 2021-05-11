Том Гарді боротиметься з нестримним монстром-вбивцею. Вийшов трейлер фантастичного екшну "Веном 2: Карнаж"

Друге пришестя Венома з Томом Гарді у головній ролі! Фантастичний блокбастер виходить на новий рівень екшну і візуальних ефектів. Над світом нависла загроза. Тандем Едді Брока та інопланетного симбіота Венома кидає свою силу проти нового ворога - нестримного монстра-вбивці Карнажа.

Про це пише UAINFO.org.

Режисер: ЕНДІ СЕРКІС («Мауглі», «Дихай», актор: «Володар перснів», «Чорна пантера»).

У ролях: ТОМ ГАРДІ («Веном», «Темний лицар повертається», «Шалений Макс: Дорога гніву»).

Старт в Україні: 16.09.2021