Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

15:08

Том Гарді боротиметься з нестримним монстром-вбивцею. Вийшов трейлер фантастичного екшну "Веном 2: Карнаж"

14:06

Неизвестные бросили в Ганг тела десятков людей, умерших от COVID-19

13:03

Андрей Илларионов назвал украинский город, в котором Россия в первую очередь может организовывать провокации

12:00

Ілон Маск зізнався, що у нього синдром Аспергера

11:02

У КНУ імені Шевченка відреагували на скандал навколо шанувальниці Басти, яка назвала українців "бидлом"

09:59

Береза: В Израиле опять напряжённая ситуация. Похоже, что ХАМАСу все же удалось спровоцировал начало "третьей интифады"

09:00

Опасный побочный эффект обнаружили у полезных омега-3 кислот

08:09

Страны ЕС не хотят наращивать напряженность с РФ, - Боррель

07:10

"Динамо" может подписать юного игрока "Палмейрас"

06:11

Назван овощ, предотвращающий мужское бесплодие

05:12

Двери в НАТО должны оставаться открытыми, - Дуда

04:13

Блейк Лайвли сыграет вооруженную домохозяйку в фильме “Леди-киллер”

03:05

Байден заявил, что встретится с Путиным

02:06

Стала известна судьба Салаха в Ливерпуле

01:07

Названы лучшие продукты для проблемной кожи

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Май 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Андрей Илларионов назвал украинский город, в котором Россия в первую очередь может организовывать провокации

  19   0 11.05.2021, 13:03 | Новости, Политика
Андрей Илларионов назвал украинский город, в котором Россия в первую очередь может организовывать провокации

Город Одесса якобы может стать новой точкой для российских провокаций и осуществления планов Кремля против Украины.

Это продемонстрировали случаи во время празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая. Такое мнение это в эфире "Украина 24" высказал президент Института экономического анализа Андрей Илларионов, который в прошлом был советником главы РФ Владимира Путина.

"То, что происходило в эти дни в Одессе, заставило еще раз вспомнить, что город является одним из пунктов, которые могут быть использованы как повод для нагнетания напряженности против Украины. Этого не было 7 лет, только в 2014-м вспоминали по тому, что случилось 2 мая 2014 года (массовые беспорядки, спровоцированные сепаратистами, в результате чего в Доме профсоюзов Одессы в пожаре погибли 48 пророссийски настроенных людей. – Ред.)", – напомнил он.

Илларионов добавил, что вот уже 5 мая 2021 года в Совете безопасности ООН посол России собрал специальную конференцию для того, чтобы обсуждать так называемый гуманитарный кризис в Одессе, связанный с годовщиной того, что произошло семь лет назад и с тем, что происходит сейчас.

Аналитик подчеркнул, что участниками соответствующего форума были те же лица, "которые организовывали избиения и убийства людей в 2014 году со стороны сепаратистов".

Экс-советник Путина отметил, что Россия постоянно ищет повод для осуществления агрессивных планов.

"Это еще раз говорит о том, что агрессор постоянно пытается найти различные поводы, которые можно было бы использовать как прикрытие для своих планов, так, как это было в Южной Осетии в 2008 году, в Крыму, на Донбассе. Это появляется сейчас и заставляет всех нас быть очень внимательными, готовыми к провокациям и дать ответ", – подытожил Илларионов.

Обозреватель

Лента статей

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2021 (330)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)
Декабрь 2020 (743)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]