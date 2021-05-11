Андрей Илларионов назвал украинский город, в котором Россия в первую очередь может организовывать провокации

Город Одесса якобы может стать новой точкой для российских провокаций и осуществления планов Кремля против Украины.

Это продемонстрировали случаи во время празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая. Такое мнение это в эфире "Украина 24" высказал президент Института экономического анализа Андрей Илларионов, который в прошлом был советником главы РФ Владимира Путина.

"То, что происходило в эти дни в Одессе, заставило еще раз вспомнить, что город является одним из пунктов, которые могут быть использованы как повод для нагнетания напряженности против Украины. Этого не было 7 лет, только в 2014-м вспоминали по тому, что случилось 2 мая 2014 года (массовые беспорядки, спровоцированные сепаратистами, в результате чего в Доме профсоюзов Одессы в пожаре погибли 48 пророссийски настроенных людей. – Ред.)", – напомнил он.

Илларионов добавил, что вот уже 5 мая 2021 года в Совете безопасности ООН посол России собрал специальную конференцию для того, чтобы обсуждать так называемый гуманитарный кризис в Одессе, связанный с годовщиной того, что произошло семь лет назад и с тем, что происходит сейчас.

Аналитик подчеркнул, что участниками соответствующего форума были те же лица, "которые организовывали избиения и убийства людей в 2014 году со стороны сепаратистов".

Экс-советник Путина отметил, что Россия постоянно ищет повод для осуществления агрессивных планов.

"Это еще раз говорит о том, что агрессор постоянно пытается найти различные поводы, которые можно было бы использовать как прикрытие для своих планов, так, как это было в Южной Осетии в 2008 году, в Крыму, на Донбассе. Это появляется сейчас и заставляет всех нас быть очень внимательными, готовыми к провокациям и дать ответ", – подытожил Илларионов.

Обозреватель