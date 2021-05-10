В Сомали жертвами наводнений стали 25 человек

Уровень воды в реке Джубба поднялся на 4,7 метра. Стихия затронула 25 тысяч человек в 15 населенных пунктах в регионе Средняя Шабелле.

В африканском государстве Сомали за минувшую неделе по меньшей мере 25 человек погибли из-за наводнений, вызванных проливными дождями. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщает Синьхуа со ссылкой на данные Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Указано, что уровень воды в реке Джубба поднялся на 4,7 метра. Стихия затронула 25 тысяч человек в 15 населенных пунктах в регионе Средняя Шабелле. Среди погибших 14 детей. Также погибли более 1000 голов домашнего скота.

В ООН отметили, что несмотря на проливные дожди в Сомали, осадки пришли слишком поздно для посевного сезона, что еще больше усугубило и без того серьезные проблемы с продовольственной безопасностью в стране.