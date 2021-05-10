В одиннадцати областях Украины за сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса

За минувшие сутки, 9 мая, в Украине сделали 1 004 прививка от коронавируса. В одиннадцати областях вакцинацию не проводили.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, прививку не делали в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях.

В то же время, больше всего - 470 прививок - сделали во Львовской области.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.