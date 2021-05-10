Впервые за десять лет лучшим бомбардиром УПЛ стал не игрок "Динамо" или "Шахтера"

Кулач войдет в историю, как человек прервавший соперничество между бомбардирами "горняков" и "бело-синих".

Чемпионат Украины сезона-2020/21 подошел к концу. "Золото" досталось киевскому "Динамо", а вот лучшим бомбардиром чемпионата стал отнюдь не представитель "бело-синих", а форвард полтавской "Ворсклы" Владислав Кулач.

На счету нападающего 15 голов в нынешнем сезоне.

Примечательно, что начиная с сезона -2009/10 лучшим бомбардиром УПЛ становился игрок либо "Динамо", либо "Шахтера".

Также стоит отметить, что за всю историю чемпионата Украины еще ни одному игроку "Ворсклы" не удавалось достичь этого звания.

isport.ua

Фото ФК Ворскла