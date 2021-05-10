Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

17:00

Сичинава может перейти в "Колос"

16:37

Собирал информацию о расположении сил ООС: На Донбассе СБУ задержала разведчика " ДНР"

16:01

Совет ЕС поручил Боррелю подготовить проект первой военной концепции Евросоюза

15:38

Нидерланды подают иск в ЕСПЧ против России за сбитый рейс MH17 над Донбассом

15:02

Маас призвал Россию вернуться к диалогу с ЕС

14:30

Будут говорить об Украине: Байден примет участие в саммите стран-членов НАТО из Восточной Европы

14:03

Кулач: Был уверен, что Шевченко вызовет в сборную

13:31

В Одессе при пожаре на кладбище погибла женщина

13:04

Корабль береговой охраны США зашел в Одессу (видео)

12:32

Дефицита не будет: В правительстве заявили о стабилизации цены на гречку

12:05

Впервые за десять лет лучшим бомбардиром УПЛ стал не игрок "Динамо" или "Шахтера"

11:33

В Сомали жертвами наводнений стали 25 человек

11:06

В одиннадцати областях Украины за сутки не сделали ни одной прививки от коронавируса

10:34

Хакерскую атаку на крупнейший трубопровод США совершила Россия, - CNN

10:07

На трассе под Киевом авто на скорости снесло велосипедистку - девушка погибла на месте

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Май 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
        

Впервые за десять лет лучшим бомбардиром УПЛ стал не игрок "Динамо" или "Шахтера"

  16   0 10.05.2021, 12:05 | Новости, Спорт
Впервые за десять лет лучшим бомбардиром УПЛ стал не игрок "Динамо" или "Шахтера"

Кулач войдет в историю, как человек прервавший соперничество между бомбардирами "горняков" и "бело-синих".

Чемпионат Украины сезона-2020/21 подошел к концу. "Золото" досталось киевскому "Динамо", а вот лучшим бомбардиром чемпионата стал отнюдь не представитель "бело-синих", а форвард полтавской "Ворсклы" Владислав Кулач.

На счету нападающего 15 голов в нынешнем сезоне.

Примечательно, что начиная с сезона -2009/10 лучшим бомбардиром УПЛ становился игрок либо "Динамо", либо "Шахтера".

Также стоит отметить, что за всю историю чемпионата Украины еще ни одному игроку "Ворсклы" не удавалось достичь этого звания.

isport.ua
Фото ФК Ворскла

Лента статей

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2021 (303)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)
Декабрь 2020 (743)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]