Королевскую семью заподозрили в работе на Россию, - СМИ

Журналисты под видом бизнесменов из Южной Кореи связались с принцем Кентским и просили помочь выйти на Кремль.

Двоюродный брат королевы Великобритании Елизаветы ІІ принц Майкл Кентский тайно торговал своими связями с Россией, утверждают газета Sunday Times и телеканал Channel 4.

Журналисты под видом бизнесменов из Южной Кореи связались с принцем и просили помочь выйти на Кремль якобы для продвижения своего бизнеса по инвестициям в золото. Они участвовали в видеозвонке с принцем и его бизнес-партнером маркизом Рединга.

Издание пишет, что во время звонка принц взял на себя инициативу. Он сказал, что будет "очень рад" работать с компанией House of Haedong, которая ищет контакты в Кремле для развития своего бизнеса в России.

Принц заверил их, что его давняя связь со страной "может принести некоторую пользу", и обратил их внимание на тот факт, что российский президент наградил его орденом Дружбы, одной из самых престижных наград Кремля. Он ободряюще добавил: "Я никогда раньше не имел тесной связи с золотом, и эта идея меня очень радует".

Когда принц вышел из Zoom, маркиз остался на связи с представителями южнокорейской компании и начал обрисовывать тип услуг, которые, по его словам, он и принц могут предложить в России.

По словам маркиза, принц де-факто выполнял роль "неофициального посла Ее Величества в России" и имел возможность встречаться с Путиным. Он утверждал, что принц сможет сделать представления российскому лидеру от имени компании House of Haedong. По его словам, стоимость этой услуги составит около 50 000 фунтов стерлингов за четырех-пятидневную поездку принца в Россию.

По данным СМИ, королева очень любит своего двоюродного брата принца Майкла Кентского. 78-летний принц, внук короля Георга V, был пажом на ее свадьбе с принцем Филиппом и официально представлял ее на нескольких мероприятиях. Он часто появляется рядом с ней на балконе Букингемского дворца во время праздничных церемоний.

Принц не получает доходов от британских налогоплательщиков. Но его полицейская охрана в Великобритании и за рубежом оплачивается из государственного бюджета, и ему время от времени предоставляют жилье в посольстве Великобритании во время его поездок в Россию.

Он финансирует свой образ жизни, выступая в качестве консультанта для бизнес-клиентов, и его личная компания Cantium Services за последние пять лет заработала более 2,2 миллиона фунтов стерлингов, в основном за счет комиссионных, не уплачивая ни цента корпоративного налога, потому что она работает в убыток.

Сам принц выступил с заявлением, в котором говорилось, что он не контактировал с Путиным с 2003 года.

korrespondent.net