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ЕC отказывается от закупки вакцины AstraZeneca

  12   0 09.05.2021, 20:33 | Новости, Мир
ЕC отказывается от закупки вакцины AstraZeneca

Европейский союз отказывается от закупки вакцины AstraZeneca от коронавируса. В частности, не будет обновлять контракт на ее поставку во второй половине этого года.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает Euronews.По его словам, решение было принято на фоне претензий ЕС к компании-производителю, которые обернулись судебными иском. На сегодня Брюссель заявляет о срыве поставок вакцины AstraZeneca.

По его словам, решение было принято на фоне претензий ЕС к компании-производителю, которые обернулись судебными иском. На сегодня Брюссель заявляет о срыве поставок вакцины AstraZeneca.

Именно на AstraZeneca европейские чиновники возлагают ответственность за затягивание вакцинации в странах-участницах Европейского союза. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ближайшее время будет подписан контракт о поставках почти 2 млрд доз вакцины Pfizer до конца 2023 года.

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