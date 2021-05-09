Рамос подписался на игроков "ПСЖ" в Instagram

Возможно, защитник намекает на свой ближайший трансфер.

Вокруг продолжения карьеры 35-летнего Серхио Рамоса ходит много слухов. Капитан "сливочных" до сих пор не принял предложение мадридцев о продлении соглашения, которое истекает этим летом.

Теперь игрок сам решил подогреть интерес к своему возможному трансферу.

В соцсети Instagram защитник подписался на ряд игроков "ПСЖ", руководство которого ранее предлагало ему продолжить карьеру в своем клубе.

Среди них Неймар, Тило Керер, Рафа Алкантара, Мауро Икарди, Андер Эррера, Алессандро Флоренци, Преснель Кимпембе, Кейлор Навас и Юлиан Дракслер.

isport.ua

Фото Eurosport