Взрыв в карьере на юге Индии унес десять жизней

Вследствие взрыва на известняковом карьере в индийском штате Андхра-Прадеш погибли по меньшей мере десять человек.

Об этом сообщает Синьхуа.

«На одном из известняковых карьеров в штате Андхра-Прадеш (Южная Индия) прогремел взрыв. В результате по меньшей мере десять человек погибли, множество людей получили травмы», - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, в момент взрыва в карьере находились по меньшей мере 40 рабочих. Один из них до сих пор остается под завалами. Спасательная операция продолжается.

Со ссылкой на источники в полиции сообщается, что причиной трагедии стала взрывчатка, которая используется для подрыва горных пород.

Кроме того, СМИ уточняют, что данный район находится в режиме локдауна. Почему на карьере велись работы, выясняется.