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В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне

  9   0 09.05.2021, 09:35 | Новости, Общество
В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне

День победы над нацизмом во Второй мировой войне - государственный праздник и выходной день в Украине, который в 2016 году пришел на смену советскому празднику День Победы.

В Украине сегодня, 9 мая, отмечается День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

День победы над нацизмом во Второй мировой войне установлен в соответствии с Законом Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Празднование Дня победы над нацизмом включает в себя переосмысление событий Второй мировой войны, разрушение советских исторических мифов, честный диалог относительно сложных страниц прошлого.

Вторая мировая война для Украины началась 1 сентября 1939 года с нападения нацистской Германии на Польшу. В этот день немецкая военная авиация бомбила Львов и другие города. От 17 сентября участником Второй мировой войны на стороне Германии стал Советский Союз.

Следует отметить, что Украина, не только среди бывших советских республик, но и из всех стран мира, понесла наибольшие потери за годы той войны. По разным оценкам, в Украине погибло от 8 до 10 млн человек, из них гражданского населения около 5 млн, 2,2 миллиона были вывезены на принудительные работы в нацистскую Германию, 10 млн потеряли кров. В полные руины были превращены более 700 городов и поселков городского типа, почти 30 тыс. сел.

Выходцы из Украины сделали значительный вклад в победу над нацизмом. На стороне Объединенных Наций они воевали в составе армий Великобритании и Канады - 45 тыс. человек, Польши - 120 тыс., СССР - около 6 млн, США - 80 тыс. и Франции 6 тысяч, а также в самой Украине в рядах УПА находилось около 100 тыс. человек.

В этот день чтится память каждого, кто боролся с нацизмом, подчеркивается солидарность и боевое братство всех Объединенных Наций, как государств, так и безгосударственных тогда народов.

Официальным символом празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне уже несколько лет подряд является цветок красного мака - общепринятый в мире символ памятных дней.

Также был перенесен акцент от истории военных действий на истории конкретных людей, а от празднования отказываются в пользу памяти.

korrespondent.net

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