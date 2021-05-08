Премьер Чехии попросил страны ЕС выслать по одному российскому дипломату

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на саммите ЕС в Португалии попросил союзников рассмотреть возможность высылки по крайней мере одного российского дипломата. Чехия обвиняет Россию в причастности к взрывам на складах во Врбетице в 2014 году.

Об этом пишет "Mlada fronta Dnes".

Бабиш заранее объявил, что на саммите поднимет тему дела Врбетице. Он сообщил журналистам, что просил союзников о знаке солидарности.

"Европа не может принять такие действия (РФ, - ред.). Мы должны понимать, что когда атакуют одно государство, которое является членом ЕС, атакуют все страны ЕС", - сказал Бабиш.

Он добавил, что решение по высылке российских дипломатов может быть вскоре согласовано

Как сообщалось, Чешская Республика выдворила 18 сотрудников российского посольства, поскольку расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

Это вызвало самую большую напряженность с Россией с момента окончания коммунистического правления 1989 года, когда Прага десятилетиями находилась под господством Москвы.

К взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.