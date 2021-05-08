Экс-игрок "Ювентуса" завершил карьеру из-за проблем с сердцем

Оливера хочет попробовать себя в тренерской деятельности.

Бывший полузащитник туринского "Ювентуса" Рубен Оливера объявил о завершении профессиональной карьеры.

Последним клубом 38-летнего уругвайца стала "Априлья", выступающая в Серии D. Хавбек признался, что принял решение "уйти на пенсию" из-за проблем со здоровьем.

"Я больше не буду играть в футбол, и это не совсем мое решение, посколько чуть меньше месяца назад мне поставили диагноз - проблемы с сердцем.

Со страстью, которую я испытываю к футболу, я не хочу останавливаться на этом. Вот почему решил начать тренерскую карьеру", - цитирует Оливеру пресс-служба "Априльи".

Напомним, помимо "Ювентуса" хавбек выступал в составе мадридского "Атлетико", "Сампдории", "Дженоа", "Фиорентины" и других команд.

isport.ua

Фото Telesport