Безкоштовні тістечка, премії і пиво: як у світі заохочують вакцинуватися – ВВС

Десятки людей зібралися у четвер у торговому центрі в Белграді, щоб отримати вакцину від коронавірусу і ваучер від магазину на три тисячі динарів (майже 25 євро). Ваучери отримають не всі, а лише перші сто вакцинованих у ТЦ, тому акція викликала великий ажіотаж.

Про це пише ВВС, інформує UAINFO.org.

Саме цього і домагається сербський уряд - заохотити якомога більше людей зробити щеплення. З грудня минулого року в Сербії, де живуть близько 7 мільйонів людей, хоча б одну дозу отримало 29,81% населення.

У Сербії один з найвищих показників вакцинації в Європі, але зростаючий скепсис щодо вакцини може призвести до того, що досягти колективного імунітету буде складно.

Тому президент Сербії Александр Вучич готовий заплатити кожному, хто зробить щеплення до 31 травня 2021 року, три тисячі динарів (25 євро). До його акції приєдналися кафе і торгові центри, які готові робити знижки і пропонують безкоштовні тістечка та обіди тим, хто вакцинується. Ця щедрість виправдана, адже чим раніше усі вакцинуються, тим швидше до них повернуться клієнти.

Кафе "Бібліотека поблизу Мілютіна" в місті Крагуєваце вже сім років проводить особливий день відкритих дверей - усі охочі можуть прийти і здати кров. В цьому році кафе не стало зраджувати традиції, але замінило здачу крові на щеплення від коронавірусу.

Тих, хто прийшов, чекало частування - бик на вертелі та тушкована дичина. І вакцини в асортименті - китайська Sinopharm і американо-німецька Pfizer/BioNTech. Власник кафе Ставро Расковіч каже, що за день вакцинували 60 людей.

Деякі з них не планували робити щеплення, але нажилися за компанію. "Я навіть не подав заяву на вакцинацію, бо довго не міг вирішити, чи робити щеплення. До того ж я не хотів йти в лікарню і стояти там у черзі, де всі косо один на одного дивляться, тому що бояться захворіти. А сюди я прийшов потусуватися. У такій атмосфері вакцинуватися приємно", - розповідає один з постійних гостей кафе, пенсіонер Володимир Яїч.

Акція в торговому центрі USCE в Белграді, яка почалася в четвер, продовжиться в п'ятницю і суботу. Перші 50 людей, які прийдуть у торговий центр 7 травня, отримають ваучери на суму 5 тисяч динарів (близько 40 євро), а перші 50, які прийдуть 8 травня - ваучери на 3 тисячі динарів (25 євро).

Власник кафе "Бібліотека поблизу Мілютіна" і менеджмент торгового центру USCE - не єдині підприємці в Сербії, який зробили внесок у кампанію вакцинації.

У деяких белградських кафе з середини квітня усі, хто приходить з сертифікатом про вакцинацію, отримують безкоштовний десерт.

Деякі компанії виплачують своїм вакцинованим співробітникам премії від 30 до 80 євро. Утім, є й ті, хто діє іншим методом.

Власник приватної компанії з виробництва картону не тільки пообіцяв винагороду в 350 євро за щеплення, а й відмовив у великодній премії співробітникам, які не хочуть вакцинуватися від коронавірусу.

Цей спосіб також спрацював: на вакцинацію погодилося на 30% більше співробітників. "Шкода, що люди більше бояться не втратити колег, які можуть померти, а не отримати гроші", - все ж засмучений власник компанії Зоран Петкович.

Змагання з вакцинації і вакцина на вибір

Сербія - не єдина країна, де вакциновані люди можуть претендувати на заохочення.

В Ізраїлі, який є світовим лідером за кількістю вакцинованих, громадянам роздавали продукти і соки. Таку кампанію вели в консервативній єврейській громаді, члени якої відмовляються від вакцинації через релігійні переконання.

А в ізраїльських школах влаштовували "змагання з вакцинації", де можна було виграти квитки на культурні та спортивні заходи, якими можна скористатися після скасування обмежувальних заходів.

Міністр фінансів Сербії Сініша Малі заявив, що усі вакциновані люди, яким більше 16 років зможуть подати заявку на отримання своїх трьох тисяч динарів з 1 по 15 червня і отримати ці гроші до 20 червня. Серби також можуть вибирати, яку вакцину зробити - американо-німецьку Pfizer/BioNtech, китайську Sinopharm, британську AstraZeneca або російський "Супутник V".

Така свобода вибору доступна далеко не у всіх країнах. У Британії, наприклад, люди дізнаються про те, яку вакцину їм вколять, тільки коли приходять в центр вакцинації.

З початку пандемії у Сербії від коронавірусу померли 6,5 тисячі людей, майже 700 тисяч захворіли.

Сербська влада і медики говорять, що вакцинація - єдиний спосіб повернутися до нормального життя.

У США — безкоштовне пиво і чек на $100

Ситуацію з вакцинацією у США описує кореспондент ВВС у Вашингтоні Кирило Белянінов.

Ще недавно запис на вакцинацію в США більше нагадувала участь в лотереї: потрібно було заздалегідь заповнити форму і чекати, чи випаде тобі "виграшний квиток".

На початку весни очікування могло затягтися на два місяці. Але вже до початку травня ситуація змінилася: попередній запис скасували, центри вакцинації відкриті для всіх охочих від 16 років.

Усього в країні зробили 250 млн щеплень. Обидві дози вакцини отримали понад 100 млн американців, і, як розраховують в Білому домі, до Дня незалежності 4 липня в США має бути повністю вакциновано не менше 70% населення.

При цьому, за тією ж офіційною статистикою, кожен п'ятий американець не збирається робити щеплення.

Через це відразу декількох штатів оголосили про нові ініціативи, які повинні переконати американців все ж погодиться на вакцинацію.У штаті Нью-Джерсі, наприклад, оголосили програму під назвою "чарка і пиво". Всі мешканці штату, які зробили перше щеплення в травні, отримають сертифікати на безкоштовне пиво або чарку міцного алкоголю в декількох барах.

У штаті Коннектикут власна програма популяризації вакцинації обіцяє учасникам, які зробили хоч один укол, безкоштовний алкогольний або безалкогольний напій в декількох ресторанах.

Губернатор штату Меріленд пообіцяв, що всі співробітники бюджетних установ отримають чек на $100, якщо зроблять щеплення.

У Детройті оголосили, що кожен житель міста, який довезе до місця масової вакцинації потенційного одержувача вакцини, отримає подарункову карту на $50.

У штаті Західна Вірджинія також запропонували всім жителям від 16 до 35 років по $100 за укол, а в Лос-Анджелесі збираються видавати всім вакцинованим по безкоштовному пакету з фруктами і овочами.

А як в Україні?

Станом на 5 травня (це остання статистика на сайті Міністерства охорони здоров'я) щеплення проти коронавірусу в Україні зробило майже 784 тисячі людей.

Офіційно зараз щеплять вікову категорію 65+. А отримати щеплення можуть не усі охочі.

Водночас за результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), у порівнянні з березнем, ставлення українців до вакцинації покращилося.

"На запитання «Чи готові Ви особисто зробити щеплення у найближчі декілька місяців?», 43% відповіли, що готові, 53% - що не готові" - йдеться у результатах опитування.

У порівнянні з березнем, ставлення до вакцинації покращилося на 10% (з 33% до 43%), а не готових - зменшилася на 9%.