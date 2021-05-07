Женщина засняла на видео акулу, которая вплотную подплыла к ее шестилетней дочке, резвившейся в воде

Шестилетняя Анела Резентес и ее мать Шери отдыхали на пляже гавайского острова Оаху. Мама решила заснять, как ее дочка резвится в воде. Внезапно Анела в ужасе бросилась на берег c криком: "Акула!".

Шери сначала не поняла, что ее напугало, решив, что дочка преувеличивает. И была шокирована, увидев в кадре плавник довольно крупной акулы, которая подплыла к ребенку вплотную, информирует UAINFO.org со ссылкой на Факты.

«Я так рада, что она ушла с пляжа в тот день со всеми десятью пальцами и двумя руками», — сказала женщина журналистам Good Morning America.

«Моя душа покинула тело… Я была так напугана», — говорит Анела, которая увидела в воде плавник и торчавший из воды нос незаметно подкравшейся к ней хищницы.

Как оказалось, это была черноперая акула. Как правило, они побаиваются людей и не представляют опасности, однако иногда могут становиться агрессивными и нападать. Эксперты предполагают, что акула просто охотилась на мелководье на рыбу и приблизилась к ребенку случайно.