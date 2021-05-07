Прихований феномен. COVID-19 може провокувати інсульт у молодих і здорових людей – медики

Згідно з дослідницьким проектом лікарів з 32 країн світу, існує прихований феномен COVID-19, який провокує інсульт у молодих людей без будь-яких передумов до цього захворювання.

Їх дослідження, нещодавно опубліковане в журналі Stroke, показало, що кожен четвертий пацієнт молодше 55 років стикався з інсультом на фоні коронавірусу, без будь-яких супутніх факторів ризику для судин, інформує UAINFO.org з посиланням на НВ.

Із 432 осіб з гострим ішемічним інсультів, включених в дослідження, 104 (21,4%) були молодше 55 років. Медики вважають що коронавірус може спровокувати інсульт навіть у здорових пацієнтів, у яких він би ніколи не трапився, якби не інфекція — у 105 осіб (24,4%) не було жодного чинника ризику цього захворювання.

Незвичайним було і те, що приблизно у 40% пацієнтів коронавірус діагностували тільки після госпіталізації з інсультом.

Дослідники вважають, що це відкриття вказує на черговий феномен коронавірусу, який може викликати інсульт серед людей, без супутніх захворювань.

«COVID-19 — це не грип і не проста вірусна інфекція. Ці результати ясно показують, що молоді люди, які формально не входили в групу ризику коронавірусу, уразливі до інсультів та інших наслідків впливу інфекції в найближчій і довгостроковій перспективі», — сказав професор Сиріл Коен з університету Бар-Ілан виданню The Times of Israel.