Джен Псаки намерена покинуть пост пресс-секретаря Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что может в следующем году уйти со своего поста. Об этом сообщает CNN.

"Я думаю, что пришло время для кого-то другого получить эту работу через год или примерно через год", - сказала Псаки.

Псаки отметила, что ей нравятся вызовы и ответственность, однако ранее она обсуждала с командой главы Белого дома Джо Байдена, когда он только баллотировался в президенты, срок работы на нынешнем посту в один год.

Джен Псаки с 2011 по 2013 год занимала должность пресс-секретаря бывшего президента США Барака Обамы, а затем стала официальным представителем Госдепартамента. С 2015-го по 2017-й она также занимала должность помощника по коммуникациям президента США Барака Обамы. После победы Дональда Трампа на президентских выборах Псаки ушла из Белого дома.

Корреспондент