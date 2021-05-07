Тільки мовчи! Вийшов фінальний трейлер фільму жахів "Тихе місце 2"

У другій частині франшизи "Тихе місце" родина має покинути рідний дім та вийти за межі безпечного місця. З перших хвилин фільму головні герої вимушені тікати від небезпечних монстрів у пошуках хоч якогось притулку. У той час, коли довіру в світі майже втрачено, родина прагне не лише захистити один одного, а й віднайти надію на життя посеред нестерпної навколишньої тиші.

Про це пише UAINFO.org.

«Не дивлячись на те, що перша частина отримала шалений відгук серед глядацької аудиторії, ми відчували, що цей фактор не має стати визначальним критерієм зйомок сиквелу. Нам потрібний був Джон Красінскі з його неповторним баченням, креативністю та глибиною мислення. Звісно, наше рішення мало резонувати з його внутрішнім станом, - розповідає продюсер Бредлі Фуллер. - Іноді мозок Джона нагадує мені кодовий замок, лише відшукавши правильний шифр, ти зможеш його відкрити. Саме такого ефекту ми прагнули досягнути на шляху до пошуку нових ідей».

Працюючи над першим фільмом, режисер навіть не замислювався, що історія отримає продовження. Але з плином часу усвідомив, що здатен розвинути ідею до більших масштабів.

«Я не мав наміру працювати над другим фільмом, - розповідає Джон Красінскі. - Бажання створювати франшизу не було. Та згодом зрозумів, що прагну зазирнути глибше, щоб зрозуміти наскільки далеко здатні зайти головні герої».

«Тихе місце» було досить інтимною історією про родину, що жила на фермі у власному маленькому світі. Вони знали, що за межами їхнього будинку існують небезпечні істоти та насправді майже не здогадувалися про весь масштаб небезпеки. Ми хотіли привідкрити завісу цієї таємничості та нарешті дослідити навколишній світ», - додає продюсер Ендрю Форм.

Про фільм. Родина продовжує боротися за життя у повній тиші! Після сутички з істотами у власній оселі, вони опиняться віч-на-віч з жахами зовнішнього світу. Ступивши у невідомість, сім'я з'ясовує, що створіння, які полюють на звук, - не єдина загроза за межами безпечного місця.

Режисер: ДЖОН КРАСІНСКІ («Тихе місце»)

У ролях: ЕМІЛІ БЛАНТ («Тихе місце», «На межі майбутнього», «Міняючи реальність»), КІЛЛІАН МЕРФІ («Дюнкерк», «Темний лицар повертається»).

Старт в Україні: 27.05.2021