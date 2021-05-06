Как можно меньше смотреть программы Соловьева: в РФ доктор выдала дельный совет своему пациенту

Владимир Соловьев "выносит мозг"? Фото: Соцсети

Врач одной из поликлиник Пролетарского района города Саранска в РФ рекомендовала местному пенсионеру отказаться от просмотра передач с Владимиром Соловьевым.

Об этом пишет местное издание, информирует UAINFO.org.

Пожилой мужчина обратился к специалисту с жалобами на высокое давление и учащенное сердцебиение. В ходе беседы с медиком он сообщил, что регулярно смотрит программы с Соловьевым и сильно переживает из-за увиденного на экране.

"Зверства украинских фашистов", "гей-вакханалия на Западе", "скорый крах доллара и США - слыша про такое, действительно сложно оставаться безучастным", - пишут журналисты.

Кроме того, из-за позднего времени начала передачи пенсионеру приходится пить тонизирующие напитки.

Особенно сильно мужчина пристрастился к крепкому кофе, что также не лучшим образом сказывается на сердце. В итоге местный эскулап дала необычную рекомендацию - отказаться от просмотра шоу с Владимиром Рудольфовичем.

"Врач выписала пациенту необходимые медикаменты и рекомендовала как можно меньше смотреть программы Соловьева", - указывает издание.

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