У МОЗ пояснили, з чого складається вакцина Pfizer проти COVID-19

В Україні продовжують робити щеплення проти коронавірусу вакциною, яку спільно розробили американський фармакологічний концерн Pfizer і німецька біотехнологічна компанія BioNTech. Препарат випускається під торговою маркою Comirnaty.

Поки ним вакцинують персонал і мешканців будинків для літніх людей, працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій і прикордонників. У Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) пояснили, з чого складається ця вакцина, інформує UAINFO.org.

Так, діючою речовиною Pfizer&BioNTech (Comirnaty) є мРНК - молекула, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, необхідні для формування імунної відповіді.

Допоміжні речовини:

• ALC-0315, ALC-0159 і холестерол - ліпідні частинки, які формують захисний бар'єр навколо активного інгредієнта і забезпечують його доставлення в клітини;

• DSPC - фосфоліпід, який стабілізує ліпідний бішар і пришвидшує вивільнення активного компонента, а тому підсилює його дію;

• дигідрат фосфату натрію та дигідрат фосфату калію - буферні речовини, що стабілізують вакцину, щоб рівень кислотності збігався з рівнем тіла людини;

• натрію хлорид і калію хлорид - є розчинниками та коригують сольовий баланс вакцини;

• сахароза - запобігає замерзанню та стабілізує вакцину;

• вода для ін'єкцій.





Як відомо, Pfizer&BioNTech (Comirnaty) дозволена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Також дозвіл на використання дали США, Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Австралія, Канада та багато інших країн.

Нагадаємо: після довготривалих і важких переговорів із компанією Pfizer Україна досягла домовленості на постачання додаткових 10 млн доз. Тобто загалом країна отримає 20 млн доз цієї вакцини протягом нинішнього календарного року. Перші постачання з контракту - 500 тис. доз - буде отримано вже в травні-червні.

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