Україна і США досягли важливих домовленостей у питаннях безпеки – Кулеба

Україна і Сполучені Штати Америки досягли важливих домовленостей у питаннях безпеки.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у відеозверненні у соціальній мережі Facebook стосовно результатів переговорів з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, інформує UAINFO.org з посиланням нпа УНІАН.

"Дуже конструктивна зустріч була у мене з Тоні Блінкеном. Дуже відверта - і це найважливіше - довірлива розмова була у Тоні Блінкена з президентом України. Дуже добра розмова у нього відбулася з прем'єр-міністром України. Ми дійсно домовилися про декілька речей, важливих для української безпеки, важливих для українських реформ, і ми будемо працювати над їхнім виконанням в інтересах України і Сполучених Штатів, і взагалі євроатлантичного простору як такого", - сказав Кулеба.

Глава МЗС висловив переконання, що усе буде добре.

"Ми переможемо, ми над цим щодня працюємо. Головне - не вестися на жодні конспірології і не боятися своїми руками вирішувати свою долю. Ніхто нас ніколи не зрадить, поки ми самі себе не зрадимо. Ніхто не зможе підважити Україну, поки ми самі не опустимо руки і не втратимо віру в себе. Давайте цим керуватися, давайте бути сильними, а не постійно бідкатися і плакати про те, які ми нещасні і як скрізь усі проти нас", - наголосив Кулеба.

Він переконаний, що Україна має достатньо сили, аби захистити себе і змінюватися на краще.

"Усе у наших силах, а коли поруч є такі друзі як Сполучені Штати, то справа стає ще легшою", - сказав Кулеба.

Голова МЗС зазначив, що сьогодні відверто сказав Блінкену, що США є союзником номер один для України у питаннях безпеки і оборони.

"Це правда, і ми будемо надалі з ними працювати над тим, щоб звільнити наші території, щоб принести мир на нашу землю", - наголосив Кулеба.