Не соглашайтесь умирать: 5 историй врачей о вакцинации

Уже год вакцинация стала доступна. Уже год мы обсуждаем, действительно ли она помогает, не вредит ли, не ограничивает ли нашу свободу.

Чтобы выяснить, что происходит в больницах, и нужно ли призвать взрослых людей брать ответственность за себя.

Истории, которые мы услышали, ярче статистики. Хотя и она — очень красноречива.

Об этом НВ Life пообщался с врачами, информирует UAINFO.org.

Минздрав сообщает

По данным электронной системы здравоохранения, за август-октябрь этого года 96.5% умерших от осложнений COVID-19 и 94,3% госпитализированных больных, которым диагностировали коронавирусную болезнь, не прошли полный курс вакцинации.

Данные за эти три месяца указывают на то, что людей, завершивших курс вакцинации, госпитализируют с коронавирусной болезнью в 5 раз реже тех, кто не получил ни одной дозы вакцины или сделал только одну прививку. Вакцинированные имеют в 9 раз меньший риск умереть в результате COVID-19, чем невакцинированные.

В Украине сейчас можно прививаться одной из этих вакцин: AstraZeneca, CoronaVac от Sinovac, Comirnaty от Pfizer, Spikevax от Moderna и однодозной вакциной Janssen (Johnson & Johnson). В настоящее время доступно более 9 млн доз этих вакцин.

Все эти вакцины защищают от тяжелого течения COVID-19 и спасают жизнь. Впрочем, следует помнить, что самая лучшая защита выстраивается через 14 дней после получения 2-й дозы вакцины.

Особенно важно прививаться людям старшего возраста, людям с сопутствующими заболеваниями, как-то сахарный диабет, сердечно-сосудистые, аутоиммунные, онкологические заболевания, ведь они имеют высший риск тяжело заболеть COVID-19, получить осложнения и умереть от этой болезни.

Николай Масленчук, главный врач, Ильинецкая городская больница

Я вам скажу честно — я врач с более чем 30-летним стажем работы, и когда я делал обход, я сам ужаснулся тем людям, их страшным глазам, как они задыхаются, и хотят жить. Это словами не передать! Я ведь не одну смерть видел. Это просто невероятный страх в глазах! Это ужас, честное слово!

Наша община — это почти 22 тысячи населения. Провакцинировано у нас 12104 человека, это 68% от 17,5 тысячи взрослого населения общины.

За 2021 год у нас зарегистрировано 1118 жителей, заболевших COVID-19. Это около 5%. Из них 72 детей, но тяжелых не было. И смертельных случаев среди детей у нас по области тоже не было вообще.

По сравнению с предыдущей волной заболевание протекают более часто: и с использованием кислорода, и с кислородными концентраторами. Но вообще у нас в больнице уровень смертности от COVID-19 был один из самых низких — качество предоставления медицинских услуг высокое. Ни один вакцинированный от COVID-19 у нас не умер.

Почему люди не вакцинируются?

Некоторые конфессии пропагандируют, что не следует вакцинироваться. Поэтому религиозные убеждения оказываются сильнее призывов врачей.

Я не просто призывал, я первый вакцинировался — показал пример. Далее активно вакцинировались те врачи, которые работали в ковидных больницах. Потому что там было такое условие «пойдешь работать, после того как вакцинируешься». Это большой риск, но и +300% к зарплате, поэтому эти врачи провакцинировались. Дальше, другие специалисты, когда увидели, что люди начали умирать, тоже активнее стали вакцинироваться. Но максимальное количество вакцинировалось для того, чтобы получить сертификаты. И как бы наше правительство ни критиковали, я считаю, что это было сделано очень правильно.

Заболеваемость есть и среди привитых, но эти люди совсем по-другому переносят вирус. Тяжелых форм не было.

Вот я знаю семью, где дочь была привита, родители — нет. Оба (и отец, и мать) умерли, женщина переболела, но в легкой форме.

Меня поражают митинги антивакцинаторов. Я не уверен, что там есть какие-то идеи, скорее проплаченные люди. Это то, что, на мой взгляд, тоже можно отнести к гибридной войне. К сожалению, многие больше верят Фейсбуку, чем официальной информации.

Но всех, кто не верили, не хотели вакцинироваться, говорили, что это заговор фармкомпаний, я приглашал в больницу: «Я вас всех одену в спецкостюмы и заведу в наши реанимационные отделения. И вы посмотрите, что там делается».

Я вам скажу честно — я врач с более чем 30-летним стажем работы, и когда я делал обход, я сам ужаснулся тем людям, их страшным глазам, как они задыхаются, и хотят жить. Это словами не передать! Я ведь не одну смерть видел. Это просто ужас в глазах! Это ужас, честное слово!

Человек все понимает, задыхается, ничего не может поделать и врачи тоже понимают, что ничем не могут помочь.

Это очень тяжелый момент. Когда привозят непривитого человека, и его не смогли спасти, обвиняют врачей. Если бы обвиняющие видели в каких условиях надо проработать… Я делал обход 30−40 минут, но выходил в этом обмундировании мокрый просто. А смена была 12 часов. Врачи делали больше, чем человек вообще способен сделать.

И я считаю, что эти ужасы нужно просто показывать. Чтобы люди видели, что это не агитация никакая, а это действительность.

Сейчас средства не распыляются, есть ковидные больницы и это — очень правильно Минздрав и наш департамент сделали.

Как врач скажу — сейчас разрабатываются антивирусные препараты, но нет действующих антивирусных препаратов сейчас в мире, таких качественных, действенных. Поэтому единственное, что может спасти — это вакцинация. Натуральную оспу чем мы победили? Дифтерию? Вакцинация. И так же мы должны победить COVID-19. Вакцинироваться и сейчас жить!

Иван Черненко, врач-анестезиолог, Раздельнянская ЦРБ, Одесская область

Вы, может, и подождете. Вирус ждать не будет. Ему по барабану, что вы не успели провакцинироваться. Вот вообще безразлично!

В падающем самолете нет атеистов. Так и с вакцинацией. В реанимации очень редко встречаются люди, продолжающие рассказывать о 5G и чипах. ИВЛ, сипап и кислород вправляют мозги. Поэтому, если вы не хотите прийти к осознанию необходимости реанимации из-за вакцинации, лучше соберитесь с силами, пойдите и просто провакцинируйтесь.

За эту волну (мы открылись 8 октября) у нас было пролечено 315 пациентов, умерло 64. Из этих 64 пациентов только один был вакцинирован, но он был из группы риска, у него были сопутствующие болезни и после вакцинации прошло 6 месяцев. А всего вакцинированных в стационаре было 9 человек.

Заядлых антивакцинаторов на самом деле не так уж много. Те, кто рассказывают о чипировании, есть, но их очень мало в реальности, это мы их в Фейсбуке много видим. В большинстве случаев люди просто не научились ответственно относиться к своему здоровью.

Люди привыкли полагаться на случай и на «может, пронесет»? Очень часто это смесь безответственности, лени и надежды, что иммунитет крепкий и все выдержит, но это не так. К сожалению. Конечно, люди читают много негативной информации и можно сказать, что информационную войну мы проиграли. К сожалению.

Общество не взросло до понимания того, что ты идешь вакцинироваться не для того, чтобы пойти в кафе, а для того, чтобы себя защитить. Нет сознания, что ты делаешь это не для того чтобы в маршрутку тебя пустили, не для работодателя или охраны магазина, ты это делаешь для СЕБЯ! Чтобы защитить себя. И если бы это сознание было, то в принципе государство не было бы вынуждено вводить такие ограничения.

Другие страны вводили и более жесткие меры. Но они это делали, когда уже провакцинировали процентов 30−40 населения, а потом решили еще немного поднажать. А нам пришлось дожимать, когда провакцинировалось 10−15 процентов.

У людей отсутствует сознание! Всех, кого я спрашивал в стационаре, кто болел невакцинированным: «Ну вот почему???» Отвечали почти одинаково: «Не было времени… Я думал подождать… Я колебался…» У меня не было ни одного пациента, который бы мне вывалил теорию о чипах или заговоре. Напрямую никто так не сказал. В большинстве — стандартные отмазки. На мой взгляд, это инфантильное отношение к своему здоровью, вообще к пандемии.

Поскольку в первую волну Италии не случилось, не вымерло полстраны, все такие: «Ну это нас, типа, развели». А я считаю, что одно из того, что мы поступили правильно за эти два года пандемии — это то, что тогда, весной, посадили страну по домам. Если бы мы того не сделали, получили бы мор еще весной 2020 года, и он был бы ужасен, потому что больницы вообще были не готовы. Тогда это дало нам время и возможность немного подготовиться: осенью мы уже были не так беспомощны.

В падающем самолете нет атеистов. Так и с вакцинацией. В реанимации очень редко встречаются люди, продолжающие рассказывать о 5G и чипах. ИВЛ, сипап и кислород вправляют мозги. Поэтому, если вы не хотите прийти к осознанию необходимости реанимации из-за вакцинации, лучше соберитесь с силами и уйдите и просто провакцинируйтесь.

У нас была ситуация, когда провакцинировалась абсолютно вся семья, но не успели уговорить отца пенсионного возраста и он умер. Родные не смогли убедить, а мы не могли его вытащить.

А еще одна ситуация, когда довольно молодой человек, где-то 40 лет, сначала ждал CoronaVac, потом «Спутник», потом он ждал Pfizer, потом — Moderna… Но Moderna он не дождался, заболел и умер. Причем он активно писал обо всех этих своих ожиданиях в сети, и когда я его смотрел (я знал этого пациента по другой причине), я спрашиваю: Почему же вы не вакцинировались? Вы ведь не ативакцинатор?». Он говорит: «Ждал, хотел Moderna». Ну вот, дождался.

Это история о том, что не следует ждать супервакцину. Нужно идти и вакцинироваться тем, что есть сейчас, что доступно. Ни одно европейское государство не имеет 4 разных вакцины, как мы имеем.

Идите и провакцинируйтесь! Нет, они ждут одну, потом другую, потом третью. Но это все отмазки. «Я еще подожду!» Вы, может, и подождете. Вирус ждать не будет. Ему по барабану, что вы не успели провакцинироваться. Вот вообще безразлично!

Виктория Ялтонская, врач пульмонолог высшей категории, заведующая отделением, КНП «Киевская городская клиническая больница 17»

Необходимость вакцинирования записана и кровью и смертями людей. Если мы не научимся на таких трагических случаях, необходимо взять на себя полную ответственность за свою жизнь.

Виктория Ялтонская, врач пульмонолог высшей категории, заведующая отделением, КНП «Киевская городская клиническая больница 17»

Пациент (современный, умный, положительный человек) откровенно сказал мне, что не верит в коронавирус и боится чипирования, потому и отсиживался дома 10 дней с температурой. Через две недели его не стало.

Если говорить о первой волне вакцинации в нашей стране, то в больших очередях на образовавшуюся процедуру, когда люди массово пошли делать прививки, было много тех, кто не носил маску или респиратор. Ожидая час-два, люди общались, и там тоже происходило заражение. Другое дело, что мне, как врачу, неприятно слышать о том, как болезнь началась после вакцинации. Дело в том, что люди считают, что заболели именно из-за вакцины. И доказать им, что они заболели из-за несоблюдения правил безопасности, стоя в очереди, практически невозможно.

Фактически ситуация с коронавирусом в нашей стране открыла масштабы безответственного поведения людей. Это целый пласт: «Меня это не коснется, отсижусь за чужими спинами…»

Это огромная проблема, которую невозможно решить через год-два. У нас нет программ, способствующих повышению ответственности людей. Если бы активно штрафовали за нарушение правил ношения масок в начале, во время первого и второго локдаунов, а затем более жестко подошли к этому и штрафовали, когда мы стали входить в красную зону, это бы реально способствовало повышению ответственности. Низкая ответственность быстро повышается за счет денежных инструментов.

Если говорить о случаях из моей практики, то у меня есть пациент, которому около 60 лет. Веду его уже три года. У этого человека целый «букет» хронических патологий: хроническое обструктивное заболевание легких, выраженная легочная недостаточность, цирроз печени, выраженная экзема, гипертония. Было у этого пациента и кровотечение из-за расширения вен пищевода. Все так навалилось, что он буквально стоял на грани. После приема назначенных препаратов его состояние стабилизировалось, и человек фактически вернулся в обычную жизнь.

Он ходит ко мне на консультации вместе со своей женой. В мае этого года они пришли, чтобы узнать, можно ли сделать прививку. В июне мы подробно пообщались на эту тему, а в июле они пришли на осмотр накануне вакцинации. Затем они оба сделали прививку в августе. А в ноябре мы увиделись снова, и я узнала об этой истории.

Семья моего пациента решила отпраздновать 80-летие его мамы, которая сама живет в деревне. По словам этого мужчины, собрались «все свои», чужих не было. А через 5 дней мой пациент почувствовал, что с ним и его женой что-то не так. Они отлежались, а когда начали звонить по телефону родне, то оказалось, что из 12-ти человек заболели 10, а девять госпитализировали из-за коронавирусной инфекции. Все были люди 50−60 годов, которые находились в группе риска. И в результате трое умерли: бабушка, ее дочь и племянница моего пациента.

Меня эта история сильно поразила: она наглядно демонстрирует, насколько люди не понимают, что даже все свои могут стать распространителями смертельно опасной инфекции.

Вторая история такова: ко мне пришла семейная пара. У мужчины было кровохарканье, он давно не обследовался. При обследовании было обнаружено небольшое злокачественное новообразование, что и вызвало кровохарканье. После этого нужно было решить вопрос об операции и химиотерапии. Именно в этот момент возникает вопрос о том, что накануне того, как лечь в онкодиспансер, необходимо привиться. И здесь мой пациент с супругой берут паузу. Они объяснили это тем, что хотят посоветоваться со своими детьми и внуками, поскольку в их семье еще никто не прививался. А через неделю они позвонили мне, чтобы сообщить, что оба заболели. У моего пациента снизилась на этом фоне сатурация, и он ложится в отделение. Он вылечился, но после выписки из больницы у него начала периодически повышаться температура. При коронавирусной инфекции такое бывает, как правило, в течение месяца через день-два температура повышается. Эта семейная пара снова откладывает визит к онкологу, и от установления диагноза до смерти пациента прошло два с половиной месяца. Вопрос: он скончался от COVID-19? Ответ: нет, он умер из-за того, что эта инфекция не позволила ему лечить свое основное заболевание. Хотя онкозаболевания при своевременном курсе лечения достаточно хорошо поддаются лечению. К сожалению, время было упущено…

Также было много случаев, когда взрослые люди, от 40 до 60 лет, приходили на консультацию после перенесенной коронавирусной инфекции, то буквально плакали у меня на приеме:

— Мне пришлось выписаться из больницы раньше, чем требовалось.

— Почему?

— Надо было похоронить родителей…

— ???

— Это я их убил… Я принес вирус!

А дальше люди признавались в том, что именно они принесли вирус своим родителям, потому что не чувствовали, что уже больны коронавирусом. Через два-три дня все начинают болеть и попадают в больницу, а выживают те, кто младше по возрасту.

Был у меня пациент, прошедший Афганистан. Ему исполнился 61 год, спортивный, здоровый, адекватно положительно мыслящий… Он откровенно сказал мне, что не верит в коронавирус и боится чипирования, поэтому и отсиживался дома 10 дней с температурой. Через две недели его не стало.

А еще был у меня пациент, у которого было медицинское образование. Он занимался мануальной терапией и энергетическими практиками. У него был своеобразный круг общения и он занимал принципиальную позицию по вакцинации — категорически ее отвергал из-за неверия в этот вирус. К тому моменту, когда он попал в наше отделение, его заболевание было средней тяжести. Он был худеньким и подтянутым, в силу своей специализации имел нормальную физическую нагрузку. Никаких сопутствующих патологий у него не было, хотя ему было под 60 лет.

Но это состояние неверия, отрицание и страх (когда сатурация около 90), дополнительно ухудшают состояние больного. Они вызывают панику, а паника — это всегда адреналин. Он провоцирует сужение сосудов, повышается потребность в кислороде, а лёгкие не могут этого обеспечить во время болезни. А дальше все летит, как снежный ком… Человека не стало.

Если есть хоть какой-то способ облегчить себе жизнь, мы должны им пользоваться. Это сравнимо с тем, как люди пользуются туалетом. Если у вас нормально обустроен теплый туалет дома, вы не пойдете в какой-либо туалет на улице, особенно, если на дворе -10° С. Точно так же и с правилами пешеходного перехода, которые, образно говоря, написаны кровью. Стопроцентной гарантии того, что, идя по пешеходному переходу, вы не будете травмированы, нет. Но на 99% правила безопасности работают. Если же вы перебегаете дорогу в неустановленных местах, не смотря по сторонам, вероятность травмирования растет в разы.

Необходимость вакцинирования написана и кровью и смертями людей. Если мы не научимся на таких трагических случаях, необходимо взять на себя полную ответственность за свою жизнь. Таким людям очень удобно перекладывать свою ответственность на других и винить любого, но не себя.

В этой связи вспомнила еще один случай. Был один невакцинированный пациент с COVID-19 средней степени тяжести. Он лечился амбулаторно, не желал госпитализироваться. И с местами в больнице были проблемы. Он выполнял все назначения, и однажды у меня спросил о том, где он мог заразиться. Мой первый ответ был: «А какое это имеет принципиальное значение сейчас, когда вы уже заболели и лечитесь? Я считаю, что нужно думать о будущем: что нужно делать сегодня, чтобы завтра быть здоровым». Еще один вопрос, который он задал мне: «А вакцинированный человек мог меня заразить?».

Да, теоретически, это возможно: вакцинированные переносят вирус на слизистых, но при этом не болеют. Для этого мы и прививаемся, чтобы усилить наш иммунитет, и при контакте с вирусом привитый человек не заболевал. Таким образом, когда мы попадаем в круг непривитых людей и не надеваем маску, наша слюна летит на расстояние от двух до шести метров, в зависимости от того, насколько громко мы говорим. Так что теоретически вакцинированный может быть источником распространения инфекции. Когда я объяснила этому мужчине это, он сказал: «Точно. Я заразился от вакцинированного!». Все, он нашел виноватого! Я была немного ошеломлена и спросила: «А где вы с ним контактировали?». Оказалось, что они вместе были на рыбалке, и не вдвоем, а в компании из шести человек. Кто-нибудь из них мог быть источником инфекции, но мой пациент настаивал на том, что это был именно вакцинирован. А вот о человеке, который чихал и кашлял в их компании, как он сказал, из-за аллергии, подозрение не упало…

Светлана Галич, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой акушерства, гинекологии и педиатрии Международного гуманитарного университета.

Мы сегодня реально можем рекомендовать нашим беременным пациенткам вакцинацию — максимальную защиту от тяжелой болезни. И я уверена, что должны это делать. Постоянно.

У нас умирают невакцинированные беременные. Как свидетельствуют зарубежные публикации, показатель материнской смертности в этой пандемии вырос на 60%. А это преимущественно молодые женщины, которые должны жить, рожать детей, радоваться внукам!

Уже доказано, что вакцинация от коронавирусной инфекции обеспечивает уменьшение заболеваемости популяцией и, что важно, минимизацию риска тяжелого течения заболевания, а также потребности в госпитализации, в кислороде, в проведении интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. На мой взгляд, все эти аргументы относительно целесообразности вакцинации чрезвычайно важны.

Совсем недавно в одной из областей погибла невакцинированная беременная женщина. По словам ее мужа, от вакцинации женщину отговорил лечащий врач. Соответственно, женщина вовсе не была защищена от ковида. Поэтому тяжелое течение пневмонии стало причиной как собственной смерти, так и гибели ребенка. Если мужчина говорит правду, то мне трудно представить, как врач, отговоривший пациентку от вакцинации, будет жить с осознанием этого обстоятельства.

Как-то во время дежурства я общалась с роженицей, которая не только отказалась от вакцинации, но еще и скрыла от медиков симптомы коронавирусной инфекции, не желая идти в специализированный роддом. Как следствие, потерянное время, позднее начало лечения, что привело к его неэффективности и смерти роженицы.

Общение с беременными женщинами — важный этап медицинской помощи. И оно должно быть грамотным, обоснованным, аргументированным. В условиях пандемии, унесшей жизни миллионов землян и десятки тысяч украинцев, правильная, достоверная, аргументированная информация о безопасности и целесообразности вакцинации — это реальный путь к сохранению жизни и здоровья матерей и их детей.

Ольга Кобевко, врач-инфекционист Черновицкой областной клинической больницы

Каждый медик, работающий в красной зоне, знает, что 99% находящихся в стационарах людей, не вакцинированы. Да, у нас были и вакцинированные, но они все живы и здоровы

«Мы попросили женщину больного с фальшивым сертификатом как-то помочь тому, чтобы выявить тех людей, которые занимаются подделкой сертификатов. Она ответила, что никогда никому ничего не расскажет, ведь семья ее мужа считает, что он вакцинирован, и даже если он умрет, она не хочет, чтобы родственники считали его лжецом. Этот мужчина умер, а его жена настаивала на своем, говоря, что не расскажет правду даже его маме. Очень страшно за этим наблюдать, ведь подобные случаи бывают довольно часто».

После того, как в Украине была введена вакцинация, люди сразу начали искать пути обхода обязательной прививки — для выезда за границу или для своего блага. Они отказывались вакцинироваться и покупали себе сертификаты. Но пришло время, когда такие люди с купленными сертификатами начали болеть.

В моей практике, например, был случай, когда жена мужа, умиравшего из-за COVID-19, вместо того, чтобы беспокоиться о его состоянии, рассказала нам сначала о том, что сертификат ненастоящий, что он купил его для работы. Ее мужу в это время уже были назначены реанимационные мероприятия. А она постоянно подходила к нам с просьбой: «Вы же никому не говорите о подделанном сертификате, потому что у нас нет денег на штраф, и поэтому я буду все отрицать». В тот момент пациент находился в крайне тяжелом состоянии, у него была сатурация 35, его перевели на неинвазивную искусственную вентиляцию легких, и через несколько часов он, к сожалению, умер. Ему еще и 50 лет не было.

Так же мужчина 52 лет попал в стационар в очень тяжелом состоянии, и его жена признала, что он не вакцинирован, а сертификат куплен. После первого случая я разместила посты об этом в соцсетях, и мы обратились в полицию, чтобы прекратить подобную деятельность по подделке сертификатов в Украине. Мы попросили эту женщину как-то помочь тому, чтобы выявить этих людей, которые занимаются подделкой сертификатов. Она ответила, что никогда никому ничего не расскажет, ведь семья ее мужа считает, что он вакцинирован, и даже если он умрет, она не хочет, чтобы родственники считали его лжецом. Этот муж умер, а его жена настаивала на своем, говоря, что не расскажет правду даже его маме. Очень страшно за этим наблюдать, ведь подобные случаи бывают довольно часто.

С другой стороны, сами медики в некоторых случаях отговаривают людей от вакцинации. Такое произошло с 25-летней девушкой, которая в третий раз переболела COVID-19 в течение года. Третий эпизод произошел в ноябре этого года. Первые два раза были с пневмонией, а в третий раз она попала в больницу в очень тяжелом состоянии. Ее мать рассказала нам, что девушка хотела вакцинироваться, потому что именно медик и понимала потребность в вакцинации. Но семейный врач ее отговорила, рассказала, что в течение полугода можно не вакцинироваться. Этот разговор состоялся после первого заболевания, которое произошло в феврале.

А второй раз девушка заболела в мае. Она обратилась к своему врачу и сказала, что хочет вакцинироваться и согласовать, с помощью какой именно вакцины это лучше сделать, ведь у нее были сопутствующие патологии. И снова семейный врач ее отговорила, пугая последствиями. Третий эпизод болезни пациентка не перенесла. Она сражалась за жизнь, но умерла.

Была у нас и семья медиков, купивших фальшивые сертификаты. Они, к сожалению, оба скончались.

Каждый раз, когда я в стационаре осматриваю больных, всегда спрашиваю невакцинированных, почему они так решили. Одни говорят, что в церкви сказали, что это не хорошо. Вторые отвечают, что знают о том, что вакцинированные тоже болеют и умирают. Такая позиция формируется как раз на основе случаев, о которых я рассказала выше. А третьи говорят об эксперименте над людьми и о том, что вакцина не исследована. Хотя эта вакцина, наверное, единственная, наиболее исследованная из тех, которые мы имели на протяжении всего существования человечества. Таких исследований, проводимых во всех странах мира, еще никогда не было.

Но все эти доводы не действуют на тех, кто хочет избежать вакцинации. Правда, некоторые решают вакцинироваться, видя, как тяжело болеют их родные и близкие люди. А некоторые настаивают на своем и остаются при своем мнении.

Каждый медик, работающий в красной зоне, знает, что 99% находящихся в стационарах людей, не вакцинированы. Да, у нас были и вакцинированные, но они все живы и здоровы. А уговорить людей, которые не хотят вакцинироват