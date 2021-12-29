Коломойский в Кливленде: новое расследование из США

Пока в Украине дело о выведении из Приватбанка средств его вкладчиков покрывается пылью в Офисе генерального прокурора, в США продолжают препарировать деятельность Коломойского, дополняя пикантными подробностями историю о самом масштабном банковском «фроде» в истории.

Об этом рассказывает «Зеркало неднли», информирует UAINFO.org.

Напомним читателю, что бывшие владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов большую часть выведенных из Приватбанка денег отмывали в США, покупая там активы. Для этого у них были партнеры — Мордехай Корф и Уриэль Лабер и огромное количество фиктивных компаний, обычно имеющих в названии слово «optima».

Претензии американского правосудия к сделкам этих «оптим» всегда одинаковы: кредиты выдавались на одни цели, а тратились на другие, кредиты должны были возвращаться из средств, заработанных заемщиками, а возвращались за счет новых кредитов, причем взятых третьими компаниями, в качестве залогов были не реальные объекты, а права требования на поставки, которых никогда не было. Главный же вопрос: как сотни разных «оптим», которые не вели нормальную хозяйственную деятельность, с условными тремя баксами на счетах, за деньги кредитов украинских компаний покупали в США недвижимость?

И вот новые подробности в свежем расследовании Pittsburgh Post-Gazette, вышедшем на днях и посвященном кливлендской части этой истории, где в лучшие годы Optima Ventures владела более чем 260 тыс. кв. м коммерческой недвижимости.

Изюминкой был отель Westin. Именно он принял съезд Республиканской партии США в 2016 году. Тогдашний кандидат Дональд Трамп разместил там свою штаб-квартиру, и в вестибюле Westin Hotel будущий президент встречался с репортерами на следующий день утром, после эпохальной речи на съезде. Пять лет спустя Westin Hotel стал в федеральном расследовании одним из доказательств того, как украинский олигарх отмывал украденные из крупнейшего украинского банка сотни миллионов долларов.

В отличие от Украины, в США реально расследуют деятельность Коломойского и компании, проводя обыски, накладывая аресты и выстраивая неопровержимую доказательную базу злоупотреблений. Но, несмотря на это, американские журналисты возмущаются: существование сети компаний Optima — один из самых тревожных примеров несовершенства американского законодательства о финансовой прозрачности. Они обеспокоены тем фактом, что Коломойский с компанией фактически скупил пол-Кливленда, не раскрывая ни подробностей соглашений, ни их конечных бенефициаров.

Ох, думаю, они были бы под еще большим впечатлением, если бы узнали об «украинской» части этой истории и о том, каким образом деньги на эту недвижимость покидали Приватбанк и оказывались в США. Как средства вытекали из кредитных линий под совсем другие цели, расщеплялись, соединялись с деньгами других кредитов, выводились на счета в кипрском отделении банка и уже в виде «инвестиций» оказывались в США.

Поэтому не удивительно, что путешествие «грязных» денег по Штатам тоже оказалось интересным. Конечно, вопрос, почему надлежащим образом не проверялось происхождение денег, — более чем справедливый. Тем более что 58-летний миллиардер с гражданством нескольких стран скупал недвижимость в США через делаверские «прокладки», которые, собственно, и призваны скрывать конечных бенефициаров афер.

И на определенном этапе в Кливленде должны были бы заметить, что эти неизвестные делаверские «оптимы» концентрируют в своих руках слишком уж много недвижимости. Должны были бы задуматься, начать хоть что-то проверять. Впрочем, наоборот, наши «короли недвижимости» от местных еще и щедрые кредиты получали под благородные цели.

Например, на ремонт упомянутого отеля и его трансформацию в элитный бренд. С элитарностью немного не сложилось, — кредитных 36 млн долл. никто не вернул, отель не реанимировал, теперь в нем хозяйничают судебные распорядители, пытаясь хоть что-то кому-то продать, чтобы возместить хотя бы часть потенциальных убытков.

Эксперты по финансовым преступлениям в США уже ссылаются на это дело, чтобы поддержать обнародованное в этом месяце Минфином США предложение сделать корпоративные соглашения с недвижимостью более прозрачными, требуя раскрытия информации о праве собственности.

Год назад, благодаря аферам Коломойского, были внесены изменения в закон о корпоративной прозрачности, требующие от компаний предоставлять Сети борьбы с финансовыми преступлениями имя, дату рождения, адрес и другую информацию о владельцах активов, причем под владельцем понимают любого, кому принадлежат более 25% актива.

А то, что случилось в Кливленде, американцы уже окрестили «миллионным трубопроводом», работу которого теперь расследует большое жюри.

Кливлендский «трубопровод» был запущен в 2008-м, когда Коломойский с напарниками «инвестировали» в США 12,9 млн долл., приобретя одну из самых известных многоэтажек города — бизнес-центр на 55 Public Square. В том же году компаньоны выложили в США еще 36 млн долл., чтобы купить One Cleveland Center. А в 2010 году перечислили в страну через четыре разных офшорных банковских счета 18,5 млн долл., чтобы приобрести Huntington Building (см. рис.).

К сожалению, этот «инвестиционный бум» совпал с не самыми лучшими временами в Кливленде. Город страдал от упадка, ипотечного кризиса и безработицы. Частично это объясняет то, почему радость от прихода хоть какого-то инвестора оказалась намного сильнее, чем желание хотя бы поверхностно проверить источники происхождения его «инвестиций».

Впрочем, по мнению американских прокуроров, средства поступали в Кливленд именно из украинского Приватбанка по схемам, заботливо созданным бывшим менеджментом банка для своего тогдашнего владельца.

К 2011 году Коломойский приобрел еще две достопримечательности Кливленда: 21-этажную башню и отель Westin. После этого Коломойский через свои «оптимы» стал крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в городе. За средства кредитов, выданных его украинским компаниям его же украинским банком.

По данным прокуратуры США, мошенническая природа этих кредитов очевидна, например, 12 млн долл., за которые был приобретен One Cleveland Center, — это кредит, выданный одному ферросплавному заводу в Украине на финансирование текущих операций.

И таких историй как под копирку мы знаем немало. Кредиты, взятые Покровским ГОКом, Никопольским или Запорожским ферросплавным, в итоге шли на покупку американских активов. Даже больше, мы помним, что Коломойский подал здесь, в Украине, более сорока исков от упомянутых заемщиков, чтобы добиться подтверждения, что эти кредиты были погашены и у банка нет претензий к его компаниям. Расчет так себе, но Коломойский на полном серьезе надеялся принести американскому суду бумажку, подтверждающую возврат средств по одному из кредитов, и этим убедить суд в своей невиновности. Тот американский суд, который уже ознакомился со всей многолетней схемой выведения денег из банка в документах Минюста США, где черным по белому написано: частично взятые кредиты погашались за счет новых займов, что и позволило схеме просуществовать так долго. То есть, зная, что в Штатах все давно в курсе, что частично займы гасились, чтобы кражи не так бросались в глаза, он все равно на что-то надеялся.

Что ж, в своем расследовании наши американские коллеги вносят ясность в этот вопрос и отмечают, что ожидания эти напрасны. По их данным, американская прокуратура подала ходатайство о том, что весь денежный поток был построен на мошенничестве и кражах.

«Враньем были не только цели кредитов в заявлениях на получение займов, но и способы их погашения, потому что новые кредиты выдавались для возврата старых», — отмечают прокуроры. Поэтому будущее судебное разбирательство этого дела в США, пусть не огорчается обвиняемый, хоть и не будет переполнено неожиданностями, но, тем не менее, станет интересным.

Напомним, что ранее Pittsburgh Post-Gazette уже рассказывала о «достижениях» пана Коломойского в металлургической промышленности США и о том, как он скупал заводы от Нью-Йорка до Техаса на украденные, по версии американских прокуроров, деньги.