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Голубовская сказала, по кому Омикрон ударит в первую очередь

  15   0 20.12.2021, 19:02 | Новости, Общество
Голубовская сказала, по кому Омикрон ударит в первую очередь

Новый штамм Омикрон, уже зафиксированный на территории Украины, заразней варианта Дельта, который поражал молодое поколение людей, включая подростков и даже новорожденных. Однако, как и прежде, в первую очередь заболеванию подвержены группы риска - украинцы в возрасте 65+.

Об этом рассказала известный врач-инфекционист Ольга Голубовская в студии телеканала "Украина 24".

Показатели заразности Омикрона так высоки, что в некоторых странах, где он уже проявился в достаточной мере, динамика кривой вертикальна.

"Но на сегодняшний день, если мы проанализируем пандемию с начала ее развития, можно заметить, что каждый последующий вариант увеличивает свою заразность, при этом компенсаторно уступает свою агрессивность. Поэтому пока мы можем констатировать, что Омикрон вызывает легкие, нетяжелые формы заболевания", - указала Голубовская, добавив, что преждевременно чаять оптимистичные прогнозы не стоит.

Также инфекционист подчеркнула, что любая мутация и форма COVID-19 продолжит "ударять" по уже известным группам риска. Поэтому специалисты не дают никаких новых рекомендаций, как защититься от болезни, кроме как системная вакцинация.

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