Собакам сняться їхні господарі – настільки вони прив'язуються до людей

Собаки бачать світ не в тому кольорі, що й люди, це, швидше за все, позначається і на їхніх нічних візуальних образах.

Більшість власників собак, швидше за все, помічали, як їхній вихованець смикає лапами уві сні, ніби женеться за кимось. З'ясувалося, що собаки справді бачать сни.

Про це повідомляє Science Focus, інформує Фокус.

Незважаючи на різні розміри, за будовою мозок людини дуже схожий на мозок тварини. Сон собак циклічний, як у людей. Це наштовхнуло дослідників на думку, що собаки можуть бачити уві сні приблизно те саме, що й ми, в той час, поки їхній мозок обробляє події, що відбувалися вдень.

Що бачать собаки уві сні?

Швидше за все, картина сну чотирилапого складається з елементів реального життя, й оскільки власник собаки - важливий для нього складник, собака уві сні бачить і свого господаря. Прогулянки, чухання живота й отримання нагороди за виконання команд - усе це притаманне й снам тварини. Зважаючи на те, що собаки бачать світ не в тому кольорі, що й люди, це позначається і на їхніх нічних візуальних образах.

Собаці може наснитися його господар.

Як і в людей, сон собак проходить фазу швидкого (REM) та повільного сну (NREM). Але в собак ці фази набагато коротші. Сон людини зазвичай триває 4-6 циклів по 90 хвилин, тоді як у собак може бути 15-20 циклів за ніч. Зважаючи на все, собакам, як і людям, найбільш яскраві сновидіння сняться під час швидкого сну.

Стенлі Корен, дослідник поведінки собак та автор книги "Чи зняться собакам сни?", дійшов висновку, що у великих порід сон триває довше, і вони бачать нові сновидіння кожні 90 хвилин. У маленьких собак сон коротший, але сновидіння їм сняться частіше. Так, чихуахуа бачать сни кожні 10 хвилин.

Звідки ми знаємо, що собакам сняться сни?

Кенуей Луї та Метью Вілсон - дослідники з Массачусетського технологічного інституту вивчали частини головного мозку щурів, які відповідають за пам'ять і розумові здібності.

Собаки переживають уві сні події дня.

Пацюк виконував поведінкове завдання, яке пов'язане з мозковою активністю протягом тривалого часу. Гризун бігав круговою доріжкою у пошуках їжі. Мозкову активність під час цієї вправи порівняли з активністю під час швидкого сну.

Результати дослідження свідчать про те, що уві сні щури згадували те, що бачили вдень. Іншими словами, щурам снилися сни. Ученим навіть вдалося з'ясувати, яку саме частину бігової доріжки вони бачили уві сні. Аналогічні результати спостерігалися у кішок та мишей, звідси висновок: собакам та іншим ссавцям теж щось сниться.

Що сниться собакам, коли вони гавкають уві сні?

Уві сні собаки не тільки смикають лапами, а й виляють хвостом, скиглять, гарчать і навіть гавкають, після чого іноді з подивом прокидаються. Але це не завжди означає, що чотирилапому неодмінно наснився кошмар. Швидше за все, він гавкає на те саме, що й вдень, адже це форма спілкування.

Собаки, мабуть, не бачать страшних снів.

У собак не так розвинена уява, як у людей, тому дуже малоймовірно, що їм теж сняться страшні сни. Вони можуть повторно переживати якісь травмувальні спогади.

Чи потрібно будити собаку уві сні?

Ось цього робити не варто, навіть якщо турбуєтеся, що вихованцю сниться щось неприємне. А якщо ні, то ви перервете благотворний, відновлювальний сон і від швидкого пробудження собака тільки злякається. Щонайменше наступного дня він буде втомлению. Тому, навіть якщо собаці може снитися його власник або його запах, краще його все ж таки не будити.

Фокус