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Что будет во втором сезоне "Игры в кальмара": режиссер культового сериала приоткрыл тайну

  3   0 10.12.2021, 20:09 | Новости, Культура
Что будет во втором сезоне "Игры в кальмара": режиссер культового сериала приоткрыл тайну

Режиссер культового южнокорейского сериала "Игра в кальмара" Хван Дон Хек открыл тайну съемок 2 сезона. Он рассказал, что новые серии раскроют главного персонажа с другой стороны.

Если в дебютном сезоне Сон Ги-Хун, он же участник №456, реагировал на все события пассивно и только иногда показывал свою доброту, то в будущем сценаристы наделят его более яркими эмоциями. Об этом режиссер проекта рассказал на виртуальной платформе Entertainment Weekly, сообщает Entertainment.

Он также рассекретил, что главный герой вернется к смертельной игре, однако неизвестно - участником или ведущим. Хван Док только отметил, что бывший участник №456 "сделает что-нибудь для мира".

"В первом сезоне мы увидели, что Ги-Хун - персонаж, чья человечность раскрывается только в определенных ситуациях. Другими словами, его эмпатия проявляется в очень пассивной манере. Но я подумал, что во втором сезоне из-за того, что он узнал из игр, его эмоциональный отклик будет более активным", - рассказал режиссер сериала.

Зрители могут надеяться, что в новых сериях гораздо больше экранного времени будет посвящено внутренним переживаниям актеров. Это поможет фанатам лучше понять мотивы тех или иных действий.

Кроме того, можно ожидать раскрытия истории двух братьев - ведущего и раненого детектива. Они уже подтвердили свое участие в съемках 2 сезона и намекнули, что полицейский не умер, падая со скалы.

"Что касается ведущего (в исполнении Ли Бен Хуна), который также был в прошлом победителем, он стал ведущим, как Дарт Вейдер. Некоторые в конечном итоге превращаются в джедаев, а некоторые - в Дарта Вейдера. Я думаю, что, возможно, Ги-Хун попадет в определенную критическую точку, где он также пройдет испытание", - заинтриговал фанатов Хван Док.

Обозреватель

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