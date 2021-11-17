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У мережі порівняли вартість проїзду в Києві та Варшаві: результат – несподіваний

  11   0 17.11.2021, 07:09 | Новости, Общество
У мережі порівняли вартість проїзду в Києві та Варшаві: результат – несподіваний

Виявилося, що кияни платять за проїзд набагато більше, ніж жителі столиці Польщі.

Проїзд в громадському транспорті Києва дійсно дорожче, ніж в інших європейських столицях, однак це стосується лише разових поїздок.

Журналіст Віктор Авдєєнко порівняв тарифи в транспорті столиць України та Польщі й прийшов до несподіваного висновку, про який він повідомив у себе в Facebook, інформує UAINFO.org.

"У нас улюблений аргумент - в Європі транспорт дорожче. Так, це так. Але. Якщо взяти Варшаву. На сьогодні найдешевший квиток коштує 3,4 злотих – 21,95 грн. Діє 20 хвилин. Я їду на роботу 15 хвилин, тобто для мене такий квиток цілком підійшов би. Але у Варшаві з таким квитком можна зробити пересадку на інший вид транспорту. У нас - ні", - пояснює він.

Квиток на 75 хвилин у столиці Польщі коштує 4,4 злотих – 28,4 гривні й передбачає необмежену кількість пересадок. У Києві ж у такому випадку доведеться платити 40 гривень і більше.

"Ну, нарешті, у Варшаві можна купити 30-денний квиток на необмежену кількість поїздок. Коштує він 110 злотих. Це 710 грн. Якщо перерахувати на дві поїздки в день, вийде менше 12 грн за поїздку. У Києві проїзного на всі види транспорту немає взагалі. А ось, наприклад, на автобус-метро - 860 грн. А на метро-міську електричку-трамвай - 1070 грн. Це - зараз, до подорожчання. Тобто буде дорожче. Тобто істотно дорожче, ніж у Варшаві. Але при цьому все одно доведеться окремо оплачувати маршрутку", - пише Авдєєнко.

Він резюмував, що навіть зараз, до ймовірного подорожчання, проїзд у київському транспорті не є найдешевшим.

Подорожчання проїзду в Києві

Сьогодні КМДА повідомила про плани підвищити проїзд у громадському транспорті столиці. Нові тарифи заплановано ввести з початку нового року, зокрема, при купівлі разового квитка доведеться заплатити 20 грн. Одна поїздка в комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) обійдеться в 20 грн у разі придбання разового квитка. У разі оплати проїзду з використанням багатофункціональної електронної карти "Муніципальна карта "Карта киянина" вартість поїздки складе 12 грн. Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки в комунальному транспорті становитиме від 15 до 20 грн: 15 грн при покупці 50 поїздок, 20 грн - при покупці 1-9 поїздок.

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