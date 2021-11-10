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Власники собак платитимуть за неприбрані екскременти: штрафи і заборони нового закону

  28   0 10.11.2021, 22:05 | Новости, Общество
Власники собак платитимуть за неприбрані екскременти: штрафи і заборони нового закону

В Україні посилили відповідальність власників домашніх тварин, особливо собак.

Це передбачає закон, який набув чинності, інформує UAINFO.org.

Закон передбачає таке покарання:

  • штраф у розмірі 170-340 грн за вигул собак без намордників (згідно з переліком небезпечних порід) або не у відведених для цього місцях і за неприбирання їхніх екскрементів. 340-850 грн за ті ж порушення для посадових осіб;

  • штраф 340-510 грн, якщо порушення відбулося повторно протягом року (для посадовців – 510-1 020 грн);

  • штраф  1 700-3 400 грн і конфіскація тварини, якщо через порушення було завдано шкоди іншій людині чи її майну (3 400-5 100 грн для посадовців).

Закон забороняє:

  • пересувні цирки з тваринами, пересувні зоопарки та виставки із тваринами;

  • негуманне дресирування, дарування тварин як призи;

  • використання тварин у рекламі розваг і закладів харчування;

  • залишати тварину саму в автомобілі при температурі +20°C або -5°C;

  • залишати тварину прив'язаною у громадських місцях, поблизу зупинок, біля магазинів тощо;

  • топити, душити, труїти тварин та пропагувати жорстоке поводження.

Документом вводиться поняття "каліцтва" тварини та "тілесне ушкодження тварини", що є важливим для відмежування адміністративної відповідальності від кримінальної, і як результат, більш ефективного їх застосування до винних осіб.

Як пояснила Марина Суркова, віцепрезидентка Асоціації зоозахисних організацій України, поняття жорстокого поводження тепер стосується всіх тварин – і сільськогосподарських, і диких, і домашніх, і безпритульних.

"Також до кримінальної відповідальності віднесені насильницькі дії щодо тварини, спрямовані на задоволення статевої пристрасті. Нововведенням є також криміналізація пропаганди жорстокого поводження з тваринами. Догхантери будуть притягатись до кримінальної відповідальності за свою пропаганду", – зазначила експертка.

Що стосується сільськогосподарських тварин – їх потрібно забивати гуманно, відповідно до правил забою.

"Утримувати тварину до забою необхідно в належних умовах, які відповідають її фізіологічним та біологічним особливостям. Не зважаючи на те, що ця тварина вирощується для вжиття в їжу, не треба перетворювати її життя на суцільне жахіття", – додала Суркова.

В Україні наразі ще немає переліку небезпечних порід собак. Його повинен затвердити Кабмін.

Наразі серед документів уряду з цього приводу існує лише постанова від 2002 року. У ній існує перелік "порід, відповідальність власників яких підлягає обовʼязковому страхуванню за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам". У цьому списку понад 80 різних порід, зокрема вівчарки, бульдоги, бультер’єри, добермани, лабрадори, мастифи, ротвейлери, сенбернари, тер’єри, хаскі.

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