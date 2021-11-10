Очереди не только в больницы, но и в крематорий — Кличко о эпидемической ситуации в Киеве

Киев переживает ухудшение эпидемической ситуации, несмотря на усиление карантинных мер, наблюдаются очереди не только на госпитализацию больных, но и на погребение умерших.
Об этом написал городской глава Киева Виталий Кличко в Telegram, информирует UAINFO.org.
«Киев находится в красной зоне. И ситуация ухудшается.
Мне каждый день звонят по телефону десятки человек. Одни просят помочь госпитализировать своих близких. Другие – похоронить…
У нас очереди в ритуальную службу за справками о смерти. И очереди в крематорий.
У нас очереди из скорых в приемных отделениях больниц.
Кто-то не верит в это и говорит всякие глупости?!
Пойдите и посмотрите! Поговорите с врачами и родственниками больных», — рассказал Кличко.
Мэр призвал жителей столицы носить маски, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию и вакцинироваться.
Он также попросил не посещать публичные места без нужды и не пользоваться общественным транспортом, если в этом нет острой необходимости.
В Киеве за сутки 9 ноября зафиксировали 1 740 случаев заболевания Covid-19 и рекордные 73 летальных случая от осложнений, более полутысячи больных госпитализировали, выздоровели за сутки 975 человек, сообщил Кличко.
В этот вторник зарегистрировали 1 740 новых больных с коронавирусом, в том числе заболели 992 женщины и 639 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет, 52 девочки от 2 месяцев и 57 мальчиков от 11 дней.
Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком (261), Днепровском (228) и Деснянском (204) районах.
73 летальных случая – это суточный максимум в Киеве за все время пандемии. В этот вторник скончались 38 женщин (в возрасте от 34 до 95 лет) и 35 мужчин (от 26 до 85 лет).
Госпитализированы в столице: 199 человек с коронавирусом и 314 человек с подозрением на Covid-19 и пневмонией.
Кличко также сообщил, что в столичных больницах сейчас находятся 85 детей с коронавирусом и подозрением на заболевание. 4 из них – в реанимациях.
«Такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса!», – заявил Кличко.