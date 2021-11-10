Очереди не только в больницы, но и в крематорий — Кличко о эпидемической ситуации в Киеве

Киев переживает ухудшение эпидемической ситуации, несмотря на усиление карантинных мер, наблюдаются очереди не только на госпитализацию больных, но и на погребение умерших.

Об этом написал городской глава Киева Виталий Кличко в Telegram, информирует UAINFO.org.

«Киев находится в красной зоне. И ситуация ухудшается.

Мне каждый день звонят по телефону десятки человек. Одни просят помочь госпитализировать своих близких. Другие – похоронить…

У нас очереди в ритуальную службу за справками о смерти. И очереди в крематорий.

У нас очереди из скорых в приемных отделениях больниц.

Кто-то не верит в это и говорит всякие глупости?!

Пойдите и посмотрите! Поговорите с врачами и родственниками больных», — рассказал Кличко.

Мэр призвал жителей столицы носить маски, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию ​​и вакцинироваться.

Он также попросил не посещать публичные места без нужды и не пользоваться общественным транспортом, если в этом нет острой необходимости.

В Киеве за сутки 9 ноября зафиксировали 1 740 случаев заболевания Covid-19 и рекордные 73 летальных случая от осложнений, более полутысячи больных госпитализировали, выздоровели за сутки 975 человек, сообщил Кличко.

В этот вторник зарегистрировали 1 740 новых больных с коронавирусом, в том числе заболели 992 женщины и 639 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет, 52 девочки от 2 месяцев и 57 мальчиков от 11 дней.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком (261), Днепровском (228) и Деснянском (204) районах.

73 летальных случая – это суточный максимум в Киеве за все время пандемии. В этот вторник скончались 38 женщин (в возрасте от 34 до 95 лет) и 35 мужчин (от 26 до 85 лет).

Госпитализированы в столице: 199 человек с коронавирусом и 314 человек с подозрением на Covid-19 и пневмонией.

Кличко также сообщил, что в столичных больницах сейчас находятся 85 детей с коронавирусом и подозрением на заболевание. 4 из них – в реанимациях.

«Такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса!», – заявил Кличко.