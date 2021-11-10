Украина вошла в топ-10 стран мира с худшей статистикой по коронавирусу. ИНФОГРАФИКА

8 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что именно сейчас Украина проходит пик вспышки коронавируса, который для многих стран уже остался позади.

Так на совещании в Офисе президента он прокомментировал высокие цифры суточной летальности, которые в Украине фиксируют последние недели.

Новый антирекорд не заставил себя ждать: 9 ноября в Украине зарегистрировали 833 смерти от COVID-19 за предыдущие сутки — максимум с начала пандемии.

В цифрах и графиках НВ напоминает, какие показатели на фоне низкого уровня вакцинации в осеннюю вспышку COVID-19 вывели Украину на худшие места в Европе и мире, информирует UAINFO.org.

Ежедневная статистика и ее мировой контекст

5 ноября американская The Washington Post написала, что сейчас Украина переживает «свою худшую волну коронавируса — и одну из самых смертоносных в Европе». Ее наиболее тревожными особенностями WP назвала стремительный рост числа инфицированных, рекордное количество смертей и крайне низкие на фоне других европейских государств показатели вакцинации.

Издание также напомнило о двух базовых показателях ежедневной статистики: если в весеннюю волну COVID-19 среднее ежесуточное число новых случаев в Украине колебалось в районе 15 тыс., а смертей — 500 за сутки, то сейчас эти цифры взлетели до более чем 20 тыс. новых пациентов в сутки и порядка 700 умерших, которых регистрируют ежедневно.

Абсолютные антирекорды по этим показателям были зафиксированы в Украине 4 ноября (27 377 новых случаев COVID-19 за предыдущие сутки) и 9 ноября (833 смерти).

Но даже без этих рекордов в статистике, которую ведет Всемирная организация здравоохранения, Украина по итогам 7 ноября оказалась на 6-месте в мире по числу новых случаев COVID-19 за предыдущие сутки (17 419) после США, РФ, Великобритании, Турции и Германии.

Украина — 6-я в мире по числу новых случаев за сутки в списке ВОЗ (данные за 7 ноября)

По количеству смертей за сутки (449 умерших) Украина в тот день в списке ВОЗ стала четвертой в мире (после США, РФ И Индии).

Украина — 4-я в мире по числу смертей за сутки в списке ВОЗ (данные за 7 ноября)

Такая ситуация сохраняется уже несколько недель. По данным статистического портала Worldometers, еще 19−20 октября Украина занимала 4-е и 3-е места в мире по числу смертей за сутки, пропуская вперед лишь США, Россию и Румынию. Число умерших в нашей стране в эти дни оказалось большим, чем в Индии, бывшем главном очаге штамма Дельта; Великобритании, где на тот момент фиксировали более 40 тыс. новых случаев ежедневно; и Бразилии, где президента Жаира Болсонару могут официально обвинить в массовых убийствах из-за огромного общего числа умерших от COVID-19 (почти 604 тыс. смертей).

А по количеству активных случаев болезни (почти 495 тыс. на 8 ноября лишь по официальной статистике) Украина с середины октября даже ухудшила свои позиции в мире.

20 октября наша страна с 272,5 тыс. больных COVID-19 занимала 7-е место в мировой статистике и третье в Европе (после Великобритании и России, где тогда болели 1,4 млн и 802 тыс. человек соответственно), по данным Worldometers.

Сейчас же в этих таблицах Украина поднялась на 4-е место в мире — после США, Великобритании и России — и сохраняет третью позицию в Европе.

Украина — 4-я в мире и 3-я в Европе по числу активных случаев болезни (данные за 8 ноября)

О пиковой нагрузке на медицинскую систему Украины свидетельствует и ряд недавних внутренних антирекордов, связанных с показателями госпитализации инфицированных коронавирусом пациентов.

Так, к 8 ноября Украина достигла двух антирекордов, обращает внимание аналитик Евгений Истребин, который на своей Facebook-странице детально отслеживает и анализирует официальную статистику заболеваемости в Украине:

в больницах сейчас находится 53,6 тыс. пациентов (недельный рост +3%) — рекордное количество за все время пандемии, включая весеннюю волну COVID-19;

в реанимациях украинских больниц по состоянию на 8 ноября были 3649 человек (недельный рост +7%);

в 11 областях Украины к 8 ноября были превышены рекорды числа госпитализированных, установленные во время вспышки коронавируса весной 2021 года;

к 9 ноября, по данным Минздрава, для пациентов с COVID-19 было выделено рекордное число больничных койкомест (76 401, по официальной статистике).

Относительные цифры: Украина в десятке самых пострадавших стран по летальности

Университет Джона Хопкинса (Johns Hopkins University) относит Украину к мировой десятке наиболее пострадавших от COVID-19 государств сразу по двум показателям:

соотношение числа смертей от коронавирусной инфекции на каждые 100 официально выявленных случаев заболевания COVID-19 (Украина занимает 9-е место в мире с показателем 2,4%, на первом — Мексика с показателем 7,6%);

количество смертей на 100 тыс. населения (Украина замыкает мировой топ-10 с цифрой 172,71 умерших на каждые 100 тыс. жителей страны, антилидер — Болгария с показателем 359,4 смерти на 100 тыс.)

9-е место Украины по соотношению числа смертей на каждых 100 заболевших

10-е место Украины по числу смертей от коронавирусной инфекции на 100 тыс. населения

Кроме того, по среднему 7-дневному значению новых случаев в пересчете на 1 млн населения Украина входит в мировую топ-двадцатку и занимает 19-е место, пропуская вперед ряд небольших европейских стран и островное государство Барбадос в Карибском море.

Согласно данным портала Our World in Data на 8 ноября, в Украине этот показатель составляет 526 случаев на 1 млн (среднее значение за последние 7 дней), у мирового антилидера Словении — 1,39 тыс. на 1 млн. При этом Украина опережает такие страны как Великобритания, США, Германия, Канада и Индия.

Пересчет числа новых случаев на 1 млн населения: график Украины в сравнении с некоторыми другими странами

А по среднему ежесуточному количеству смертей за 7 дней в пересчете на 1 млн населения Украина по состоянию на 8 ноября входила в мировую топ-пятерку. В этом списке Украина заняла 4-е место (15,6 смертей на 1 млн в среднем за 7 дней) — больше людей по отношению к населению страны за последнюю неделю умирало лишь в Болгарии, Румынии и Латвии.

Украина на 5-м месте в списке мировых антилидеров по среднему суточному числу смертей от COVID-19 за 7 дней (в пересчете на 1 млн населения)

Ситуация с вакцинацией

За прошедшую неделю в Украине сделали 1 миллион 648 тысяч прививок от коронавируса.

С начала кампании хотя бы одной дозой привиты 11,5 млн украинцев (26,5% населения), из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 8 млн человек (18,5% населения).

Однако на фоне европейских и развитых мировых стран Украина остается аутсайдером.

По данным портала Our world in data, в среднем в мире полностью вакцинированы 40% населения, а хотя бы одну дозу получили в общем 51% людей. В странах Европы эти цифры выше: 56% иммунизированы полностью, как минимум одну дозу получили почти 60% населения (в ЕС 66% и 69%). В Украине же эти показатели достигают лишь 26,5% и 18,5% соответственно.

По сравнению с некоторыми другими государствами это выглядит так:

Скоро ли спад? Чего ждать дальше?

Несмотря серию новых антирекордов, как в Минздраве, так и за пределами ведомства осторожно отмечают первые признаки стабилизации вспышки COVID-19 и констатируют: вероятно, именно сейчас Украина достигла пикового роста заболеваемости, за которым должен последовать спад.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 9 ноября заявил о «первых положительных признаках стабилизации количества COVID-пациентов», хотя и признал риски продолжения роста заболеваемости.

«Поэтому важно продолжать наращивать темпы вакцинации, соблюдать карантинные ограничения и масочный режим всеми, в том числе и вакцинированными», — настаивает Ляшко.

Аналитик Евгений Истребин отразил такие признаки снижения темпов осенней вспышки COVID-19 на своих графиках 8 ноября. Данные свидетельствуют в частности о:

замедлении динамики заполнения койкомест (сейчас прирост заполняемости ниже 5%, тогда как в сентябре-октябре темпы роста достигали 35%-45%);

небольшом снижении показателя суточных госпитализаций (-2% за неделю);

снижении темпов заполняемости больниц уже в 7 регионах: Днепропетровская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Черновицкая и Луганская области.

В то же время в ближайшие недели Украина еще может увидеть новые антирекорды суточной летальности, предупреждают в Минздраве.

«Следует понимать, что смертность является „отложенным“ показателем и может продолжать расти в течение 2−3 недель после стабилизации заболеваемости, — напомнил Ляшко. — Но каждый из вас может сегодня повлиять на этот показатель. Для этого необходимо привиться, что позволит сохранить свое здоровье, а медикам — вернуться к привычному режиму работы».