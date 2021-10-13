"Мерзотний голос всередині…": українська співачка не може позбутися думок про суїцид

Аліна Паш / фото instagram.com/alinapash

Українська співачка, фіналістка шостого сезону шоу "X-фактор" Аліна Паш зізналася, що її ледь не постійно переслідують суїцидальні думки.

Про це вона відверто написала у своєму Instagram, інформує UAINFO.org.

"Мені складно писати про це. Взагалі складно було прийняти рішення почати говорити вголос про таке ще й тут. Але вірю, що якщо буду відверта на такому рівні - нарешті зможу бути відверта і з собою повноцінно. Частіше за все я подібне писала у свої щоденники. Там ще багато моторошних малюнків", - розповіла співачка.

За її словами, 8 років вона намагається змусити себе до кінця розібратись у своїй проблемі, але не доводить терапію до кінця.

"Маю відчуття, наче я, мов маятник, що на етапі "у вас на радарі тріщина", червоні ліхтарики підморгують, а я чомусь тупо готуюсь до свого 26-го квітня, аби лупанути та замовкнути думками назавжди. Суїцидальний мерзотний голос всередині, який каже "хай воно все горить яскраво, буде красиво, і муки нерозуміння себе і всього навколо нарешті закінчаться, тож зроби це драматично!"... диктує найгірший сценарій, і я чомусь його приймаю", - поділилася Аліна Паш.

Вона відчуває себе "лахміттям, яке не може знайти своєї дії". Співачку не покидає відчуття, що вона "не там та не з тими" чи що її "взагалі не має бути".

"Я втомилась... Не розумію із чого знову почати, аби зупинити це коло", - зізналася виконавиця.