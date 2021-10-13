Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

17:05

Вышел первый трейлер перезапуска "Один дома"

16:01

Глава Пентагону відвідає Україну

15:01

Віктор Таран: Таке враження, що справа Медведчука поступово перетворюється у довготривалий серіал, яким влада намагатиметься втримувати собі рейтинг

14:07

Смертельна ДТП в Сочі: Собчак розлютилася після допиту через дії поліції

13:05

"Мерзотний голос всередині…": українська співачка не може позбутися думок про суїцид

12:02

Машовец: Путин пишет, Медведев пишет... Чем объясняется внезапно проснувшаяся у членов кремлёвского синклита тяга к графомании на украинскую тематику?

11:20

Замглавы ВАКС Евгений Крук не задекларировал авто и строит особняк под Киевом

10:42

Україна – у п'ятірці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19 (інфографіка)

10:01

Бутусов: Чтобы посадить Медведчука в тюрьму, надо менять криминально-процессуальный кодекс – сделают ли это "Слуги"?

09:00

Верещук мітить на посаду міністра оборони

08:02

В Украине растет разочарование и недовольство тем, что Запад постоянно обнадеживает ее и вечно отвергает — Neue Zürcher Zeitung

07:04

Россия находится в состоянии войны с Европой — The Telegraph

23:59

Через брак газу у регіонах України почали оголошувати надзвичайну ситуацію

23:11

Перша область переходить до "червоного" рівня епіднебезпеки

20:00

Порушуючи заборони, введені після поразки у Другій світовій: навіщо Японія знову озброюється авіаносцями

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Октябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

"Мерзотний голос всередині…": українська співачка не може позбутися думок про суїцид

  21   0 13.10.2021, 13:05 | Новости, Общество
"Мерзотний голос всередині…": українська співачка не може позбутися думок про суїцид

Аліна Паш / фото instagram.com/alinapash

Українська співачка, фіналістка шостого сезону шоу "X-фактор" Аліна Паш зізналася, що її ледь не постійно переслідують суїцидальні думки.

Про це вона відверто написала у своєму Instagram, інформує UAINFO.org.

"Мені складно писати про це. Взагалі складно було прийняти рішення почати говорити вголос про таке ще й тут. Але вірю, що якщо буду відверта на такому рівні - нарешті зможу бути відверта і з собою повноцінно. Частіше за все я подібне писала у свої щоденники. Там ще багато моторошних малюнків", - розповіла співачка. 

За її словами, 8 років вона намагається змусити себе до кінця розібратись у своїй проблемі, але не доводить терапію до кінця.

"Маю відчуття, наче я, мов маятник, що на етапі "у вас на радарі тріщина", червоні ліхтарики підморгують, а я чомусь тупо готуюсь до свого 26-го квітня, аби лупанути та замовкнути думками назавжди. Суїцидальний мерзотний голос всередині, який каже "хай воно все горить яскраво, буде красиво, і муки нерозуміння себе і всього навколо нарешті закінчаться, тож зроби це драматично!"... диктує найгірший сценарій, і я чомусь його приймаю", - поділилася Аліна Паш.

Вона відчуває себе "лахміттям, яке не може знайти своєї дії". Співачку не покидає відчуття, що вона "не там та не з тими" чи що її "взагалі не має бути".

"Я втомилась... Не розумію із чого знову почати, аби зупинити це коло", - зізналася виконавиця.  

 

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Октябрь 2021 (314)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]