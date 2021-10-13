Машовец: Путин пишет, Медведев пишет... Чем объясняется внезапно проснувшаяся у членов кремлёвского синклита тяга к графомании на украинскую тематику?

Все, сцукО, пишут. Путин пишет, Медведев пишет (причём, не выходя из запоя..), Патрушев уже подписывает... Нарышкин и Шойгу, правда, пока только разговаривают. И все как один, обращаются к украинскому народу, всех их очень волнует состояние "украинско-российских отношений".

Об этом на своей странице в Facebook пишет эксперт ЦВПИ по вопросам оборонного планирования, применения войск и развития ВС Украины, координатор группы "ИС" Константин Машовец, информирует UAINFO.org.

Интересная, однако, тенденция. На мой, глубоко предосудительный взгляд, такая внезапно проснувшаяся у членов кремлёвского синклита тяга к графомании на украинскую тематику имеет достаточно банальное пояснение.

Именно через "первых лиц" очень удобно закидывать в информационное пространство нужные и потребные тебе тезисы и посылы. Ведь то, что сказало "первое лицо", так или иначе будут обсуждать и обговаривать. Как друзья, так и враги... При этом, уже неважно, что именно на сей счёт они будут говорить. Так или иначе, закинутые посылы и смысловые, нагрузки уже будут активно вращаться в информационном поле, откладываясь в подсознании аудитории.

Одно дело, что там промурчала Скабеева или выблевал Соловьёв... и совсем другое - то, что сказал (ну или написал) Путин, ибо первые уже зашкварены и большинством воспринимаются априори как пропаГАНДОНЫ с соответствующей реакцией на их словоизвержения, и совсем другое - когда нечто подобное вкидывает "одно из верхних ОФИЦИАЛЬНЫХ лиц"... информационно-психологичский резонанс и эффект в этом случае просто не сопоставим с рядовыми пропагандистскими закидонами Кремля...

Тем более, когда пишется оно на украинском или сопровождается украинскими поговорками, усиливая таким образом, адресность и вероятность появления бурной ответной реакции (чего, собственно и добиваются инициаторы этой "публицистической кампании" первых лиц Кремля...).

Расчёт тут строится на том, что "пересічні" тётенька из Конотопа или дяденька из Винницы особо вникать в то, что там писали Путин с Медведевым на счёт Украины не будут, тем более осмысливать этот имперско-шовинистический бред, зато хорошо и надолго запомнят, что "президент России обращался к украинскому народу".

И как с этим быть? - спросите вы.

Да просто... не реагировать на эти "открытые" словоблудия Кремля. По крайней мере, так бурно и широко, как я это нынче наблюдаю.

Если кремлёвских так уж волнует что-то "по украинской тематике", можно кратко и чётко ОДИН РАЗ им ответить - посоветовать "укусить себя за член"... и на том успокоиться.

Попытки вступать в заочную полемику с писаниями кремлёвских "достоевских" в этом случае - абсолютно контрпродуктивны и бесполезны. Чем больше мы тут будем по этим поводам реагировать и рефлексировать - тем лучше Кремлю.

Посему, самым разумным в этом случае будет - посылание этих "обращающихся" к нам в пешее эротическое путешествие и прекращение каких-либо дискуссий и словопрений на данную тематику.

Константин МАШОВЕЦ